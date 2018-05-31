Тина Кароль засветила роскошную фигуру в летнем образе: фото
Популярная украинская певица Тина Кароль прогулялась по улицам Киева в летнем наряде. Соответствующее фото появилось на ее Instagram-странице.
В гардеробе Тины Кароль можно найти не только латексные платья, которые звезда часто примеряет для светских мероприятий и съемок проектов. В канун лета певица показала свой стильный "лук" для прогулки, который очень понравился ее сторонникам.
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На улицах украинской столицы певица гуляла в белом топе и синей с белым юбке. В повседневном образе Тина Кароль засветила стройную фигуру. Стильная укладка и макияж с акцентом на губы завершили летний "лук" певицы.
Кроме этого, во время прогулки артистка не отказалась от кофе. Держа одноразовую чашку, Тина Кароль задумчиво смотрела в сторону от фотографа.
Также на странице в социальной сети Тина Кароль похвасталась общим отдыхом с сыном Вениамином. Мальчик приехал из Великобритании на каникулы и устроил для матери обед с бургерами. Блюдо подросток самостоятельно приготовил.
Сын Тины Кароль приготовил бургеры для матери