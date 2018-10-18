13:07
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Тина Кароль засветила стильный осенний образ: яркие фото

      278 Читати новину українською
      Тина Кароль
      Тина Кароль / Фото из соцсетей

      Украинская певица Тина Кароль потрясла осенним образом, в котором использовала модные тренды. Соответствующие фото звезда опубликовала на странице в Instagram.

      Тина Кароль активно ведет свой блог в сети, где в последнее время появляются фото с ее стильными нарядами. Обыденные вещи очень идут звезде, а каждое сообщение получает шквал восторга.

      Читайте также: Тина Кароль удивила поклонников необычным образом: фото

      На днях певица показала, какие вещи выбирает осенью. Перед камерой Тина Кароль позировала в широких штанах, черной кофте и желтом пальто. Осенний look знаменитость дополнила клетчатым шарфом, который стильно подошел к одежде. В заметке к одному фото звезда рассказала забавную историю, которая случилась с ней во время съемки.

      Тот случай, когда шарф слетел и ты задержала транспорт на светофоре! Конечно же, ты начинаешь общаться с шарфом: "Ну, зачем же ты слетел"? Это вызывает двойное удивление у водителей и прохожих,
      – написала Тина Кароль.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

       

      Кроме этого, певица показала еще один романтический образ. Тина Кароль надела пудрове пальто и мини-рюкзак такого же цвета. К осеннему наряду звезда подобрала самый трендовый аксессуар сезона – массивные серьги асимметричной формы. Выглядела Тина Кароль очень эффектно.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Тина Кароль
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 18 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як ректор КПІ Згуровський 53 наукових винаходи задекларував, а закордонну бізнес-імперію забув
      сегодня , 13:00 Як ректор КПІ Згуровський 53 наукових винаходи задекларував, а закордонну бізнес-імперію забув
      Тетяна Мартинюк
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук