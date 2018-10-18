Тина Кароль засветила стильный осенний образ: яркие фото

Украинская певица Тина Кароль потрясла осенним образом, в котором использовала модные тренды. Соответствующие фото звезда опубликовала на странице в Instagram.

Тина Кароль активно ведет свой блог в сети, где в последнее время появляются фото с ее стильными нарядами. Обыденные вещи очень идут звезде, а каждое сообщение получает шквал восторга.

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На днях певица показала, какие вещи выбирает осенью. Перед камерой Тина Кароль позировала в широких штанах, черной кофте и желтом пальто. Осенний look знаменитость дополнила клетчатым шарфом, который стильно подошел к одежде. В заметке к одному фото звезда рассказала забавную историю, которая случилась с ней во время съемки.

Тот случай, когда шарф слетел и ты задержала транспорт на светофоре! Конечно же, ты начинаешь общаться с шарфом: "Ну, зачем же ты слетел"? Это вызывает двойное удивление у водителей и прохожих,

– написала Тина Кароль.

Кроме этого, певица показала еще один романтический образ. Тина Кароль надела пудрове пальто и мини-рюкзак такого же цвета. К осеннему наряду звезда подобрала самый трендовый аксессуар сезона – массивные серьги асимметричной формы. Выглядела Тина Кароль очень эффектно.