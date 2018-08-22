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Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в фотосессии и подтвердили слухи о свадьбе

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Тина Кунаки и Венсан Кассель готовятся к свадьбе
Тина Кунаки и Венсан Кассель готовятся к свадьбе / Vanity Fair

Отношения 51-летнего актера Венсана Касселя и 21-летней модели Тины Кунаки активно обсуждает пресса, а пара лишь подогревает интерес к себе, публикуя совместные фото.

А последний из слухов, пара готовится к свадьбе, оказался правдой. Об этом Тина и Венсан подтвердили в интервью Vanity Fair.

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Тина Кунаки и Венсан Кассель для Vanity Fair

Несмотря на большую разницу в возрасте, пара счастлива вместе уже больше трех лет.

"Ты не выбираешь, в кого влюбиться. Когда мы познакомились, я не знал, сколько ей лет. А на следующий день, когда узнал, был немного поражен", – рассказал Кассель.

Также Венсан поделился, что они с Тиной хотят жениться. Для него это важное решение, поскольку пара планирует завести ребенка. Напомним, у актера есть двое дочерей от брака с Моникой Беллуччи – Леони и Дева.

У Тины и Венсана большая разница в возрасте – 30 лет

По словам Кунаки, она не ожидала, что Кассель сделает ей предложение и не сразу ответила "да".

"Когда он попросил меня выйти за него замуж несколько месяцев назад, то застал врасплох. Мы никогда не говорили об этом раньше. Я не сразу ответила, потому что просто не ожидала", – призналась Тина в интервью.

Теги: LifeStyle Кино Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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