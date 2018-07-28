Тина Тернер растрогала щемящим постом о покойном сыне

78-летняя певица Тина Тернер попрощалась с покойным сыном. Его прах звезда рассыпала над океаном.

3 июля 2018 года старший сын Тины Тернер – 59--летний Раймон Крейг – покончил жизнь самоубийством. Причины его смерти семья певицы не разглашает, однако грусть артистка все же не скрывает.

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В сети Тина Тернер показала момент прощания со своим отпрыском. Прах Раймона Крейга она развеяла над океаном. На снимке, который звезда опубликовала в соцсети, артистка бросает на воду одну красную розу.

Мой самый печальный момент как матери. В четверг я окончательно попрощалась с моим сыном, Крейгом Рэймондом Тернером, когда вместе с семьей и друзьями собрались, чтобы развеять его прах возле побережья Калифорнии. Ему было 59, когда он умер так трагически, но он навсегда останется моим ребенком,

– написала Тина Тернер.

My saddest moment as a mother. On Thursday, July 19 2018, I said my final goodbye to my son, Craig Raymond Turner, when I gathered with family and friends to scatter his ashes off the coast of California. He was fifty-nine when he died so tragically, but he will always be my baby pic.twitter.com/XzZQCdz8tl — TinaTurner (@LoveTinaTurner) 27 юли 2018 г.

Как отмечает The Daily Mail, Раймон Крейг ни разу не был женат. Работал мужчина риэлтором в Калифорнии. По неизвестным причинам сын Тины Тернер решил покончить с собой, застрелившись в своем доме. Сама певица ранее рассказывала, что Раймон был очень эмоциональным, а семьи, вероятно, не имел ввиду того, что в детстве пережил эмоциональное потрясение – на его глазах отец бил Тину Тернер.