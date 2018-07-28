Тина Тернер растрогала щемящим постом о покойном сыне
78-летняя певица Тина Тернер попрощалась с покойным сыном. Его прах звезда рассыпала над океаном.
3 июля 2018 года старший сын Тины Тернер – 59--летний Раймон Крейг – покончил жизнь самоубийством. Причины его смерти семья певицы не разглашает, однако грусть артистка все же не скрывает.
Читайте также: Почему повесилась Оксана Шачко из Femen: подруги озвучили версии и последние события из жизни девушки
В сети Тина Тернер показала момент прощания со своим отпрыском. Прах Раймона Крейга она развеяла над океаном. На снимке, который звезда опубликовала в соцсети, артистка бросает на воду одну красную розу.
Мой самый печальный момент как матери. В четверг я окончательно попрощалась с моим сыном, Крейгом Рэймондом Тернером, когда вместе с семьей и друзьями собрались, чтобы развеять его прах возле побережья Калифорнии. Ему было 59, когда он умер так трагически, но он навсегда останется моим ребенком,
– написала Тина Тернер.
Как отмечает The Daily Mail, Раймон Крейг ни разу не был женат. Работал мужчина риэлтором в Калифорнии. По неизвестным причинам сын Тины Тернер решил покончить с собой, застрелившись в своем доме. Сама певица ранее рассказывала, что Раймон был очень эмоциональным, а семьи, вероятно, не имел ввиду того, что в детстве пережил эмоциональное потрясение – на его глазах отец бил Тину Тернер.