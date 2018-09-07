Тины Кароль спела отрывок своей новой песни: видео
Украинская певица Тины Кароль заинтриговала фанатов отрывком новой композиции.
Так, на фан-странице Кароль в Instagram опубликовали видео, на котором показаны только ноги артистки в белых домашних тапочках с единорогами. На кадрах слышно, как Тина исполняет отрывок своей новой песни.
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Поклонники Тины написали, что с нетерпением ждут премьеру песни.
Напомним, в апреле Кароль представила своим поклонникам англоязычную версию романтической лирической песни "Шаг, шаг" – "Step by Step".
Тина Кароль – "Step by Step": смотрите видео клипа:
Источник: 24 Канал
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