Тины Кароль спела отрывок своей новой песни: видео

Украинская певица Тины Кароль заинтриговала фанатов отрывком новой композиции.

Так, на фан-странице Кароль в Instagram опубликовали видео, на котором показаны только ноги артистки в белых домашних тапочках с единорогами. На кадрах слышно, как Тина исполняет отрывок своей новой песни.

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Поклонники Тины написали, что с нетерпением ждут премьеру песни.

Напомним, в апреле Кароль представила своим поклонникам англоязычную версию романтической лирической песни "Шаг, шаг" – "Step by Step".

Тина Кароль – "Step by Step": смотрите видео клипа: