Типичный русский мир: Российским ветеранам не нужны деньги
Русский народный депут Елена Драпеко заявила, что ветеранам не нужны деньги. По ее словам, людям старшего возраста гораздо больше нужны услуги, которые должно оказывать государство.
Источник:"Типичный русский мир" на 24 канале
О других курьезных событиях России, произошедших по состоянию на субботу, 15 мая – в программе.
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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 15 мая 2021 года: смотрите видео
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