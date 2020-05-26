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Тищенко против Ткаченко: кого выберут "слуги" кандидатом в мэры Киева

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Выборы мэра Киева - кого выдвинет Слуга народа в мэры столицы - 24tv
Тищенко vs Ткаченко: кто будет бороться за кресло мэра столицы? / Колаж 24 канала

Пока еще не ясно, когда и как состоятся праймериз в "Слуге народа" по выдвижению кандидата на мэра Киева. Но среди всех потенциальных кандидатов от СН наиболее заметными и активными являются Александр Ткаченко и Николай Тищенко.

В этой паре преимущество на данный момент имеет скорее Александр Ткаченко. Прежде всего потому, что за последнее время вокруг фигуры Николая Тищенко возникли чересчур громкие скандалы. А это может стать сильным аргументом против выдвижения кандидатуры Н. Тищенко и для многих членов фракции СН, и для президента Зеленского.

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В связи с этом отмечу, что Владимир Зеленский очень не любит скандалы и конфликты в своей команде. С А. Ткаченко каких-либо заметных конфликтов и скандалов не было. Также отмечу, что, по разным данным, Александра Ткаченко и Владимира Зеленского связывают хорошие личные отношения еще со времен совместной работы на телеканале "1+1". Мнение президента Зеленского, возможно, будет решающим фактором при выдвижении кандидатуры от СН на выборах мэра Киева.

Рейтинг А. Ткаченко в гонке претендентов на должность мэра Киева – 8,8% (по данным опроса киевлян, проведенного соцгруппой "Рейтинг" в начале апреля 2020 г.). Как для стартовой позиции это достаточно (учитывая, что активной рекламной кампании А. Ткаченко еще не проводил), но пока недостаточно для активного противостояния с В. Кличко.

В качестве оппонента нынешнему мэру Киева А. Ткаченко заявил себя еще в прошлом году, добиваясь отстранения В. Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Однако, если Александр Ткаченко хочет проявить себя в качестве полноценного кандидата на должность мэра Киева, он должен представить свою содержательную позицию по решению базовых киевских проблем – пробки на грани транспортного коллапса, все более обостряющиеся экологические проблемы и др.

Автор: Владимир Фесенко
Теги: Новости Киева Новости Украины Слуга народа Владимир Зеленский Александр Ткаченко Николай Тищенко Выборы мера Киева Публикации Новости политики
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