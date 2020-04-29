Тищенко и его "Велюр": какие цены в ресторане, что привлекает VIP-гостей даже в карантин
Ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в Киеве работал для VIP-гостей, несмотря на запреты и карантин. Об этом рассказали в расследовании журналисты проекта "Наши деньги". 24 канал пересмотрел меню ресторана, чтобы понять, чем именно заведение так привлекает именитых гостей.
В ресторане Николая Тищенко "Велюр" широкий диапазон цен, однако на некоторые блюда цены в 10 раз выше, чем в среднем киевском заведении.
Последние новости о скандале вокруг "Велюра" Полиция проверила ресторан Тищенко, а "слуги народа" заявили, что не будут покрывать коллегу
Какие же цены в ресторане Тищенко, который попал в скандал
Приведем лишь несколько примеров.
Из мясных блюд:
- Цена филе "Рибай" – 710 гривен за 100 граммов,
- Филе "Миньон" – 970 гривен за 100 граммов.
- Котлеты на пару из индейки – не менее 137 гривен за маленькую порцию и 267 гривен за большую.
Самое дорогое блюдо "Велюра"
- "Утка по-пекински" – ее стоимость составляет 3 тысячи 787 гривен (правда, утки немало – 1,3 килограмма).
Наслаждения для гурманов
- Салат из омара с – 3 тысячи 757 гривен,
- Тартар из омара – 3 тысячи 775 гривен,
- Филе чилийского сибаса – 3 тысячи 188 гривен,
- Икра белуги за 4 тысячи 998 гривен.
Но можно заказать и пиццу – скажем, из морепродуктов за 2 тысячи 190 гривен.
Все меню ресторана "Велюр" – смотрите на фото с официального сайта:
VIP-клиенты "Велюра" Тищенко: кто и почему посещает ресторан нардепа несмотря на карантин – читайте и смотрите расследование "Наши деньги" на 24 канале.
О Николае Тищенко и скандалах вокруг его персоны: коротко
Николай Тищенко – известный ресторатор и медийная личность. В частности, до попадания в Верховную Раду был ведущим на шоу "МастерШеф" и шоу "Ревизор". После же попадания в Раду от пропрезидентской партии "Слуга народа" регулярно попадает в скандалы.
Приведем несколько примеров лишь из 2019 года:
- 29 августа, в день первого заседания новоизбранной Раді, депутат не смог вспомнить события 29 августа 2014 (речь об Иловайской трагедии). А на вопрос журналистки отреагировал агрессивно: "Вы задаете мне такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался".
- 20 сентября корреспондент задала вопрос Тищенко о составе нового Кабмина. "Слуга народа" не смог ответить, хотя перед этим голосовал за этот Кабмин. Более того, Тищенко набросился на журналистку с криками "кто вы такая" и предложениями "попить водички".
- 1 октября Тищенко попросил защиты у полиции – после того, как к нему прикоснулись две женщины на митинге предпринимателей.
- 3 октября Николай Тищенко в Раде пытался объяснить, что такое формула Штайнмайера. Но вместо этого почему-то сравнил Украину с насосом.
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