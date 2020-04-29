Тищенко и его "Велюр": какие цены в ресторане, что привлекает VIP-гостей даже в карантин

Ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в Киеве работал для VIP-гостей, несмотря на запреты и карантин. Об этом рассказали в расследовании журналисты проекта "Наши деньги". 24 канал пересмотрел меню ресторана, чтобы понять, чем именно заведение так привлекает именитых гостей.

В ресторане Николая Тищенко " Велюр " широкий диапазон цен, однако на некоторые блюда цены в 10 раз выше, чем в среднем киевском заведении.

Последние новости о скандале вокруг "Велюра" Полиция проверила ресторан Тищенко, а "слуги народа" заявили, что не будут покрывать коллегу

Какие же цены в ресторане Тищенко, который попал в скандал

Приведем лишь несколько примеров.

Из мясных блюд:

Цена филе "Рибай" – 710 гривен за 100 граммов,

Филе "Миньон" – 970 гривен за 100 граммов.

Котлеты на пару из индейки – не менее 137 гривен за маленькую порцию и 267 гривен за большую.

Самое дорогое блюдо "Велюра"

"Утка по-пекински" – ее стоимость составляет 3 тысячи 787 гривен (правда, утки немало – 1,3 килограмма).

Наслаждения для гурманов

Салат из омара с – 3 тысячи 757 гривен,

тысячи Тартар из омара – 3 тысячи 775 гривен,

тысячи Филе чилийского сибаса – 3 тысячи 188 гривен,

тысячи Икра белуги за 4 тысячи 998 гривен.

Но можно заказать и пиццу – скажем, из морепродуктов за 2 тысячи 190 гривен.

Все меню ресторана "Велюр" – смотрите на фото с официального сайта:

VIP-клиенты "Велюра" Тищенко: кто и почему посещает ресторан нардепа несмотря на карантин – читайте и смотрите расследование "Наши деньги" на 24 канале.

О Николае Тищенко и скандалах вокруг его персоны: коротко

Николай Тищенко – известный ресторатор и медийная личность. В частности, до попадания в Верховную Раду был ведущим на шоу "МастерШеф" и шоу "Ревизор". После же попадания в Раду от пропрезидентской партии "Слуга народа" регулярно попадает в скандалы.

Приведем несколько примеров лишь из 2019 года: