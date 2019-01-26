Титулованный украинский боксер возвращается в ринг: видео с тренировки

Титулованный украинский боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО), выступающий в полусреднем весе, в марте может провести свой первый бой за последние полтора года.

33-летний боксер из Макеевки начал подготовку к очередному поединку после полуторагодичного перерыва. В Instagram боксер полусредней весовой категории (до 66,7 кг) разместил видео с тренировки.

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Начало тренировочного сбора. Первые две недели будут направлены на набор физических кондиций и восстановление рефлексов. Подход к тренировкам должен быть разумным и одновременно жестким,

– подписал видео Шелестюк.

В январе 2019 года Тарас бросил вызов знаменитому английскому боксеру пакистанского происхождения Амиру Хану (31-04, 19 КО), но он остался без ответа.

Свой последний бой Шелестюк проводил в июле 2017 года. Встреча в Калифорнии (США) против Хесуса Альвареса Родригеса (15-3, 11 КО) завершилась в третьем раунде нокаутом от нашего боксера.

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