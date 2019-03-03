Титушки и штурм: как на Ровенщине сторонники МП препятствовали переходу общины в ПЦУ

В селе Новая Мощаница Здолбуновского района Ровенской области община решила покинуть Московский патриархат и присоединиться к Православной церкви Украины. Однако переходу пытались помешать "представители церковной общественности", которых сами крестьяне называют титушками.

Так называемых представителей свезли в село из нескольких районов области, сообщил глава Здолбуновской районной администрации Сергей Кондрачук на своей странице в Facebook.

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"Сегодня (2 марта – 24 канал) местная религиозная община выполнила решение своих приходских собраний, отправила первую службу в своей церкви на украинском и закрыла храм", – пояснил он.

После этого в село начали съезжаться батюшки и сторонники Московского патриархата. Местные жители были готовы к таким препятствиям и готовились отражать штурм непрошеных гостей.

Местная община готова стоять до конца, с минуты на минуту ожидая возможный штурм "залетных" гостей, среди которых нет ни одного местного,

– написал он.

Он пояснил, что в Новой Мощанице расположена могила странствующего проповедника Леонтия Грицая. Поэтому ежегодно в село приезжают тысячи паломников, привозя деньги в храм.