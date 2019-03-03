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      Титушки и штурм: как на Ровенщине сторонники МП препятствовали переходу общины в ПЦУ

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      На Ровенщине титушки пытались помешать переходу общины в ПЦУ
      На Ровенщине титушки пытались помешать переходу общины в ПЦУ / Фейсбук-страница Сергея Кондрачука

      В селе Новая Мощаница Здолбуновского района Ровенской области община решила покинуть Московский патриархат и присоединиться к Православной церкви Украины. Однако переходу пытались помешать "представители церковной общественности", которых сами крестьяне называют титушками.

      Так называемых представителей свезли в село из нескольких районов области, сообщил глава Здолбуновской районной администрации Сергей Кондрачук на своей странице в Facebook.

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      "Сегодня (2 марта – 24 канал) местная религиозная община выполнила решение своих приходских собраний, отправила первую службу в своей церкви на украинском и закрыла храм", – пояснил он.

      После этого в село начали съезжаться батюшки и сторонники Московского патриархата. Местные жители были готовы к таким препятствиям и готовились отражать штурм непрошеных гостей.

      Местная община готова стоять до конца, с минуты на минуту ожидая возможный штурм "залетных" гостей, среди которых нет ни одного местного,
      – написал он.

      Он пояснил, что в Новой Мощанице расположена могила странствующего проповедника Леонтия Грицая. Поэтому ежегодно в село приезжают тысячи паломников, привозя деньги в храм.

      Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины УПЦ МП Православная церковь Украины Титушки Ровно Религия Новости политики
      Источник: 24 канал
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