Титушки и штурм: как на Ровенщине сторонники МП препятствовали переходу общины в ПЦУ
В селе Новая Мощаница Здолбуновского района Ровенской области община решила покинуть Московский патриархат и присоединиться к Православной церкви Украины. Однако переходу пытались помешать "представители церковной общественности", которых сами крестьяне называют титушками.
Так называемых представителей свезли в село из нескольких районов области, сообщил глава Здолбуновской районной администрации Сергей Кондрачук на своей странице в Facebook.
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"Сегодня (2 марта – 24 канал) местная религиозная община выполнила решение своих приходских собраний, отправила первую службу в своей церкви на украинском и закрыла храм", – пояснил он.
После этого в село начали съезжаться батюшки и сторонники Московского патриархата. Местные жители были готовы к таким препятствиям и готовились отражать штурм непрошеных гостей.
Местная община готова стоять до конца, с минуты на минуту ожидая возможный штурм "залетных" гостей, среди которых нет ни одного местного,
– написал он.
Он пояснил, что в Новой Мощанице расположена могила странствующего проповедника Леонтия Грицая. Поэтому ежегодно в село приезжают тысячи паломников, привозя деньги в храм.
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