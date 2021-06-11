Ребенка с ДЦП тянули в сквер: в Одессе устроили самосуд над злоумышленником – фото

В Одессе мужчина пытался затащить в парк девочку с ДЦП. Это увидели прохожие, которые побежали к ним. Впоследствии они устроили самосуд над злоумышленником.

Это случилось на улице Ядова примерно в 18 часов 10 июня. После избиения подозреваемого передали полиции.

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Подозреваемый в насилии над ребенком с ДЦП / Фото сообщества "Одесса, как она есть"

Больше об этом случае

Девочку с детским церебральным параличом пытался затащить в сквер имени Старостина.

Это увидели сразу несколько человек

Они бросились на помощь пострадавшей.

Злоумышленника начали избивать.

На фото после задержания видно, что у него травмировано лицо.

Также заметно, что сильно порвана футболка.

Для чего мужчина тащил девочку в сквер – неизвестно.

Также в сообщении об этом говорится, что девочка местная.

А вот подозреваемого в этом районе видели впервые.

Правоохранители пока никак не прокомментировали данное событие. Журналисты 24 канала пытаются получить от них дополнительную информацию. Однако сотрудники полиции Одесской области, которые уполномочены комментировать деятельность правоохранителей, не берут трубку.



Сообщение, где рассказывают об этом событии / Фото сообщества " Одесса, как оно есть"

https://goo.gl/maps/WuicHJChFQ2EPwnN6

В Днепре пытали и убили тракториста, которого заподозрили в педофилии . Одним из задержанных оказался отец 11-летнего Родиона Волкова, которого изнасиловали и убили в 2020 году. Об этом сообщили 3 июня.

Расположение сквера, куда тянули ребенка / Карта Google