Тянул 100 метров: во Львове водитель зажал окном руку полицейского и начал убегать – видео

Во Львове полицейские остановили авто, водитель которого находился в состоянии наркотического опьянения. Когда патрульные проверяли документы мужчины, он тронулся с места, зажав руку правоохранителя окном автомобиля. Нарушитель остановился лишь через 100 метров, его задержали.

Инцидент произошел 9 февраля на улице Ганкевича, сообщает пресс-служба полиции Львова. Перед этим к партульним обратились работники Управления противодействия наркопреступности и рассказали, что по улице Воздушной будет ехать автомобиль Renault Megane, в салоне которого может находиться человек в розыске.

Интересно: Какими будут новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году

Инспекторы через некоторое время таки заметили эту иномарку и остановили ее. Номерные знаки на авто едва просматривались, поэтому полицейские попросили водителя выйти, чтобы устранить нарушения.

Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал давать для ознакомления документы. Вдруг, неизвестный резко поднял стекло, зажал руку патрульному и двинулся. Протащив полицейского около 100 метров, автомобиль остановился,

– рассказали в полиции.

Правоохранители сразу задержали водителя – 24-летнего львовянина, который мог быть под "кайфом". Однако он отказался проходить проверку на состояние наркотического опьянения.

Нарушитель был не сам. В салоне его авто находилась 34-летняя пассажирка, которая действительно находится в розыске за кражу. Кроме того, на момент остановки женщина имела при себе наркотики – по предварительной информации, это 10 граммов метадона.

Читайте также: Пьяный майор полиции устроил погоню с полицией в Одессе

На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу и медиков для пострадавшего полицейского.

Правоохранители вынесли водителю постановление за управление в нетрезвом состоянии и загрязненный номерной знак. Также мужчине инкриминируют сопротивление и умышленное причинение телесных повреждений полицейскому. Нарушителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.