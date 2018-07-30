Тяжелая победа "Динамо", унизительное поражение "Мариуполя": главные итоги 2-го тура УПЛ

Шесть матчей второго тура УПЛ подарили немало эмоций. А также тем для размышлений – проблемы "Динамо" перед матчем с "Шахтером" и "Славией", провальная игра "Мариуполя" накануне ответного матча квалификации Лиги Европы. Но есть и клубы, которые приятно удивляют своей игрой.

Общие впечатления

Украинские команды потихоньку входят в сезон. Некоторые со старта начинают показывать качественную игру, некоторые до сих пор не готовы. Относительно последнего утверждения – это про львовские "Карпаты", чей тренер Олег Бойчишин заявил, что команда готова играть только 60-65 минут. Хотя матч против "Черноморца" показал, что команда перестала играть сразу с начала второго тайма.

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Также непонятна ситуация с "Мариуполем". После тяжелого выезда в Швецию на матч квалификации Лиги Европы против "Юргордена", мариупольцы дома были просто уничтожены "Десной". Так, на игру повлиял быстрый гол уже на третьей минуте. Но оба форварда черниговцев Хлебас и Филиппов просто уничтожили защитников "Мариуполя" в их же штрафной площадке. Да и "Десна" за день до матча "Мариуполя" в ЛЕ провела не менее тяжелый матч в УПЛ против "Шахтера".

Пока не впечатляет "Ворскла". Бронзовый призер предыдущего первенства вместе с "Мариуполем" и "Арсенал-Киев" – единственные команды, которые пока не выигрывали. При этом полтавчанам представлять Украину на групповом этапе Лиги Европы. И если поражение от "Динамо" среди недели на тяжелом поле после одной ошибки вратаря можно воспринять как случайность, то отсутствие игры в матче против "Олимпика" уже вызывает беспокойство. Зато дончане на полную воспользовались своим моментом в этом матче и одержали победу.

Зато впечатляет "Александрия". С учетом предыдущего чемпионата, у команды 7 побед подряд. Сейчас никто из команд УПЛ не имеет такого показателя. Команда Шарана не проигрывает в 14-ти последних матчах (да, стоит отметить, что прошлый сезон александрийцы заканчивали в нижней шестерке, где и соперники попроще). А относительно домашнего матча против "Зари", можно сказать, им повезло, ведь луганчане остались в меньшинстве после травмы Громова. Тем не менее, три очка в активе "Александрии" и место среди лидеров УПЛ.

Беспокойство вызывает и "Заря". Летом команда осталась без форварда (в очередной раз), а Громов, который вышел впереди, травмировался. Следовательно, возникает вопрос – как Юрий Вернидуб планирует выходить из этой ситуации.

Относительно "Шахтера", то "горняки" выполнили свою программу-минимум против "Арсенал-Киев". "Канониры" пока ничем хорошим не отличились в УПЛ. Тренеру Раванелли не удается выстроить игру команды. С такой игрой киевлян ожидает еще не один разгром. Единственный вопрос: на сколько хватит терпения итальянца или владельцев "Арсенал-Киев"?

Зато другой новичок (фактический, а не с юридической стороны) – ФК "Львов" более 90 минут противостоял "Динамо". И вполне успешно. И львовяне могли рассчитывать на очки, если бы не гол Русина. 19-летний форвард за минуту до этого вышел на поле. Самое интересное в этой ситуации то, что Русин – воспитанник ФК "Львов". Поэтому взятие ворот он не праздновал. И это его третий гол за "Динамо" в четырех матчах (до этого он забивал еще в Лиге Европы и Кубке Украины прошлого сезона). При этом в этих играх он выходил на замену и провел в общей сложности чуть больше, чем 30 минут. Джокер Хацкевича?

"Черноморец" же, несмотря на то, что Ангелу Червенкову пришлось собирать команду перед стартом чемпионата, показывает достаточно неплохую игру. Во втором тайме матча против "Карпат" они создали немало моментов, но отличиться не удалось. Тем не менее, команда не выглядит явным аутсайдером.

Матч тура

На это звание претендовали сразу две игры – "Львов" против "Динамо" и "Мариуполь" против "Зари". Но по общему впечатлению здесь преимущество на стороне матча во Львове. Помогло этому и то, что на игру пришло 10115 человек, что стало рекордом УПЛ этого сезона (правда, продержится этот рекорд только до пятницы, 3 августа, когда "Динамо" на НСК "Олимпийский" будет принимать "Шахтер"). Кроме того, обе команды показали довольно динамичную игру. Понятное дело, что "Львов" играл от обороны. Тем не менее, "горожане" на засели в защите, а тоже имели несколько моментов у ворот Бойко. Тем не менее, поражение на последних минутах матча.

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Команда тура

Ею без возражений становится черниговская "Десна". Именно за командную работу. Команда довольно легко справлялась в обороне (единственная ошибка Гитченко привела к взятию ворот), и неоднократно угрожала воротам Худжамова. Отличиться удалось четыре раза, и УПЛ получила двух авторов дубля уже во втором туре.

Разочарование тура

А здесь уже "Мариуполь". После матча против "Юргордена" не ожидалось такой игры от азовцев. Поэтому есть определенные опасения за игру в четверг, 2 августа, в Одессе против шведов. Да, команда не имеет длинной скамейки запасных, чтобы безболезненно проводить ротацию состава. И все же...

На "разочарование" еще претендовал и "Арсенал-Киев", но в отношении этой команды пока никаких ожиданий.

Гол тура

На это звание могли бы претендовать и голы в исполнении Мораеса в ворота "Арсенал-Киев", и Русина в ворота "Львова". Но будет гол Балашова в ворота "Ворсклы". Игрок реализовал выход один на один с вратарем после скоростного розыгрыша штрафного удара.

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