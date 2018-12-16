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      Тяжелая утрата: кем был погибший украинский защитник, в которого попал снайпер оккупантов

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      Украина потеряла одного защитника за минувшие сутки
      Украина потеряла одного защитника за минувшие сутки / Фото из открытых источников

      В субботу, 15 декабря, от пули вражеского снайпера погиб под Мариуполем младший лейтенант Денис Лошкарёв. Он был офицером батальона специального назначения военной части 3035.

      Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

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      "Денис Лошкарёв погиб как воин. Он боролся с коварным врагом до последних секунд жизни. Денис навсегда останется в наших сердцах, его имя будет записано золотыми буквами в боевой истории воинской части 3035, батальона специального назначения и всей Украинской армии. Герои не умирают", – сказал командир воинской части полковник Василий Жук.

      Сослуживцы вспоминают, что погибший всегда пользовался уважением своего взвода и был для них лидером.

      Денис в свое время был главой Херсонской самообороны. Для нас он всегда был лидером, командиром нашего взвода. Он был человеком слова. За своих бойцов стоял, боролся. К работе относился ответственно. Сам постоянно учился, других учил. Его уважали все в подразделении. Он служил у нас с 2015 года, прошёл Широкино и потом объездил всю линию фронта. В армию пришёл по велению сердца. В гражданской жизни был юристом,
      – рассказал боец ​​батальона Олег Жариков.

      У 39-летнего младшего лейтенанта остались двое сыновей, дочь и жена.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Потери Нацгвардія
      Источник: 24 Канал
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