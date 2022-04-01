Об этом сообщили 1 апреля в "Укрзализныце". Раненых людей сразу из поезда забрала скорая помощь.

На тему Укрзализныця опубликовала эвакуационные рейсы на 1 апреля

"Ужасные травмы, причем не только физические, будут лечиться еще долго. Но наших детей в беде не оставляем, "Врачи без границ" и львовские врачи подхватили прямо на перроне", – рассказали в Укрзализныце.



Врачи приехали на вокзал / Фото Руслана Литвина



Среди эвакуированных есть тяжелораненные / Фото Руслана Литвина



Люди травмированы не только физически / Фото Руслана Литвина



Врачи обещают помочь всем / Фото Руслана Литвина

Эвакуация из Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что из города опасно уезжать собственным транспортом. Он добавил, что российские убийцы не пропускают никакой гуманитарной помощи.

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