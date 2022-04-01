Тяжело раненые дети и целые семьи из обстрелянных колонн беженцев из Мариуполя прибыли во Львов
Источник:Укрзализныця
Спецвагоны "Укрзализныци" привезли во Львов раненых мариупольцев. Их обстреляли во время эвакуации.
Об этом сообщили 1 апреля в "Укрзализныце". Раненых людей сразу из поезда забрала скорая помощь.
На тему Укрзализныця опубликовала эвакуационные рейсы на 1 апреля
"Ужасные травмы, причем не только физические, будут лечиться еще долго. Но наших детей в беде не оставляем, "Врачи без границ" и львовские врачи подхватили прямо на перроне", – рассказали в Укрзализныце.
Врачи приехали на вокзал / Фото Руслана Литвина
Среди эвакуированных есть тяжелораненные / Фото Руслана Литвина
Люди травмированы не только физически / Фото Руслана Литвина
Врачи обещают помочь всем / Фото Руслана Литвина
Эвакуация из Мариуполя
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что из города опасно уезжать собственным транспортом. Он добавил, что российские убийцы не пропускают никакой гуманитарной помощи.