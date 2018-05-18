Тяжелобольная Шеннен Доэрти опубликовала трогательное фото из больницы

Голливудская актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая главную роль в сериале "Все женщины – ведьмы", снова попала в больницу. После борьбы с онкозаболеваниями звезда вновь нуждалась в помощи медиков.

Как известно, в начале апреля 2018 года Шеннен Доэрти рассказала, что последние онкотесты имели повышенные показатели. Поэтому звезда, которая уже более 2 лет борется с раком молочной железы, начала переживать за свое здоровье. Однако пока болезнь отступила, поэтому актриса проводит дополнительные процедуры, чтобы болезнь вновь не беспокоила ее.

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На странице Шеннен Доэрти в Instagram появилось щемящее фото, на котором звезда лежит в госпитале, а ее мама нежно обнимает актрису.

Я всегда привожу тебя в не самые лучшие места... Мама, я люблю тебя. Спасибо, что ты всегда рядом. Я бы написала еще, но действие обезболивающих заканчивается,

– написала Шеннен Доэрти.

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando) 13 Тра 2018 р. о 7:17 PDT

Сейчас Шеннен Доэрти сообщила, что успешно перенесла хирургическое вмешательство. По ее словам, это была "реконструктивная операция", которую провел ее врач – Джей Оррингер. После процедуры Шеннен Доэрти сфотографировала медика, который общался с мужем и мамой актрисы.

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando) 17 Тра 2018 р. о 8:38 PDT

Напомним, что в марте 2015 года в Шеннен Доэрти диагностировали рак молочной железы. Уже в сентябре 2017 года она готовилась к последней операции. Врачи заверили актрису, что болезнь отступила, однако нужно регулярно обследоваться. Звезда, которая сыграла главные роли в сериалах "Все женщины – ведьмы" и "Район Беверли-Хиллз", информирует своих подписчиков о состоянии своего здоровья и оказывает поддержку тем, кто тоже страдает от рака.