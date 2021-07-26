Сейчас общество возмущено действиями неизвестного убийцы. Тело молодого тюленя вымыло на скалистый пляж у острова Алониссоса.

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Костиса убили умышленно

Мертвого тюленя обнаружил местный моряк. Бирка на хвосте подтвердила: тело погибшего животного принадлежит Костису – знаменитому тюленю.

Копье подводного пистолета прошло сквозь плоть молодого млекопитающего. Специалист по защите животных отметил: Костиса убили умышленно и именно поэтому использовали копье большого диаметра.

Важно! В сети обнародовали соответствующие кадры с погибшим Костисом. Мы не можем добавить эти видео по этическим соображениям. Впрочем, просмотреть их можно по этой ссылке. Не рекомендуем делать это слабонервным.

Благотворительная организация по защите животных призвала всех, кто располагает информацией, связаться с полицией. Местные власти поддержали зооактивистов и заявили, что будут подавать на убийцу в суд.

Тюленя-талисмана вскоре похоронят, а эксперты проведут ряд исследований, чтобы выяснить причину смерти.

История спасения Костиса

Тюленя осенью 2018 года спас рыбак из Алониссоса во время шторма "Зорба". Ему было всего 2 недели, когда малыша выбросило на берег. Его пришлось лечить и осторожно откармливать.

На реабилитацию животное забрали работники греческого общества по изучению и охране тюленей-монахов. Тюленя назвали Костис – в честь рыбака, который его спас.



Костиса забрали на реабилитацию в возрасте 2 недель / Фото MOm

Впоследствии Костиса выпустили в море у берегов Алониссоса. Местные и туристы часто замечали и узнавали его и выкладывали соответствующие фото и видео. В последние месяцы жизни тюленя его неофициально окрестили талисманом острова.

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