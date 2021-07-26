Сейчас общество возмущено действиями неизвестного убийцы. Тело молодого тюленя вымыло на скалистый пляж у острова Алониссоса.
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Костиса убили умышленно
Мертвого тюленя обнаружил местный моряк. Бирка на хвосте подтвердила: тело погибшего животного принадлежит Костису – знаменитому тюленю.
Копье подводного пистолета прошло сквозь плоть молодого млекопитающего. Специалист по защите животных отметил: Костиса убили умышленно и именно поэтому использовали копье большого диаметра.
Благотворительная организация по защите животных призвала всех, кто располагает информацией, связаться с полицией. Местные власти поддержали зооактивистов и заявили, что будут подавать на убийцу в суд.
Тюленя-талисмана вскоре похоронят, а эксперты проведут ряд исследований, чтобы выяснить причину смерти.
История спасения Костиса
Тюленя осенью 2018 года спас рыбак из Алониссоса во время шторма "Зорба". Ему было всего 2 недели, когда малыша выбросило на берег. Его пришлось лечить и осторожно откармливать.
На реабилитацию животное забрали работники греческого общества по изучению и охране тюленей-монахов. Тюленя назвали Костис – в честь рыбака, который его спас.
Костиса забрали на реабилитацию в возрасте 2 недель / Фото MOm
Впоследствии Костиса выпустили в море у берегов Алониссоса. Местные и туристы часто замечали и узнавали его и выкладывали соответствующие фото и видео. В последние месяцы жизни тюленя его неофициально окрестили талисманом острова.
Чем особенный этот тюлень
- Костис – тюлень-монах, принадлежащий к исчезающему виду тюленевых. Его можно встретить в Хорватии, Греции, Португалии, Турции.
- Как указано в Красном списке Международного союза охраны природы, этот вид был распространен также в Украине и России, впрочем, бесследно исчез.
- В дикой природе может быть менее 700 средиземноморских тюленей-монахов. При том почти половина обитает в Греции.
- Находящиеся под угрозой исчезновения тюлени защищены законодательством Греции.