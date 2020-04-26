Тюльпанные поля на Буковине закрыты, цветы срывают и бросают прямо под ноги – видео

В Черновицкой области несколько лет подряд местные предприниматели высаживают поля тюльпанов для посетителей. Однако, в этом году из-за карантина смотреть на гектары высаженных цветов можно разве что на видео, ведь поля открывать не будут.

В этом году на Буковине высадили три тюльпановых поля, которые должны были принимать туристов. Однако все высаженные ранее цветы приходится срывать, пишет местное информационное агентство "АСС".

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Тюльпановых полей, к которым ежегодно приезжали тысячи туристов, в 2020 году не откроют. Сами растения срывают не из-за вандализма или отчаяния, а из бережливости и дальновидности.

Цветки срывают, иначе начинают расти семена и луковица не растет. Это для того, чтобы на следующий год иметь посадочный материал,

– рассказал владелец поля Александр Стратийчук.



Бутоны срывают друг за другом и просто выбрасывают / Скриншот из видео

Площадь одного поля – полтора гектара, на квадратный метр высаживают минимум 140 луковиц и до 550. Убытки в этом году от несостоявшегося туристического сезона – около 20 тысяч долларов, рассказал Александр Стратийчук.



На входе висит предупреждение о том, что поле закрыто / Скриншот из видео

Предварительно, предприниматели хотели открывать поля 24 апреля – когда должен был закончиться карантин. Однако, из-за его продления до 11 мая, посетителей не пускают.

Смотрите видео о том, почему предприниматели вынуждены срывать цветы с тюльпановых полей