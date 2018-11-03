Тюменская Зайцева: в России девушка на полной скорости въехал в толпу людей

В российской Тюмени 20-летняя девушка на Hyundai Solaris не справилась с управлением на оживленном перекрестке и врезалась в толпу с людьми. В результате аварии 7 человек получили травмы.

Инцидент произошел вечером 2 ноября, сообщают росЗМИ.

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Известно, что Hyundai Solaris не вписался в поворот и снес ограждение, въехав на толпу. Пешеходы как раз готовились переходить дорогу. Известно, что автомобиль сбил 7 человек, 3 женщин с переломами доставили в больницу. Чудом обошлось без жертв.

Автомобиль Hyundai спускался с путепровода Мориса Тореза с левым поворотом на улицу Герцена. Предварительно, водитель не справилась с управлением и сбила семь пешеходов, находившихся на тротуаре. Обстоятельства происшествия выясняются,

– прокомментировали событие в ГИБДД в Тюменской области.

О водителе известно, что ей всего 20 лет, за рулем она – 2 года, на момент аварии была трезвой.

ДТП на тротуаре в Тюмени устроила 20-летняя автомобилистка со стажем вождения два года. По уточненным данным, пострадали 6 человек pic.twitter.com/D4jZ235HfU — НТВ (@ntvru) 2 ноября 2018 г.

Смотрите видео: в Тюмени автомобиль врезался в толпу пешеходов