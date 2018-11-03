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      Тюменская Зайцева: в России девушка на полной скорости въехал в толпу людей

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      Место ДТП в Тюмени
      Место ДТП в Тюмени / ФАН

      В российской Тюмени 20-летняя девушка на Hyundai Solaris не справилась с управлением на оживленном перекрестке и врезалась в толпу с людьми. В результате аварии 7 человек получили травмы.

      Инцидент произошел вечером 2 ноября, сообщают росЗМИ.

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      Известно, что Hyundai Solaris не вписался в поворот и снес ограждение, въехав на толпу. Пешеходы как раз готовились переходить дорогу. Известно, что автомобиль сбил 7 человек, 3 женщин с переломами доставили в больницу. Чудом обошлось без жертв.

      Автомобиль Hyundai спускался с путепровода Мориса Тореза с левым поворотом на улицу Герцена. Предварительно, водитель не справилась с управлением и сбила семь пешеходов, находившихся на тротуаре. Обстоятельства происшествия выясняются,
      – прокомментировали событие в ГИБДД в Тюменской области.

      О водителе известно, что ей всего 20 лет, за рулем она – 2 года, на момент аварии была трезвой.

      Смотрите видео: в Тюмени автомобиль врезался в толпу пешеходов

       

      Теги: Новости России Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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