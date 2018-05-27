14:23
27 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 9°C
  • понедельник
    25°C 10°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, сегодня
Выпуск новостей за 13:00: День Святой Троицы. Киев приходит в себя после футбольного праздника
Вєсті.UA
13:51, сегодня
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Тюремные робы на Таймс-сквер: в Нью-Йорке провели яркую акцию в поддержку Сенцова

45 Читати новину українською
Акция в поддержку Сенцова в Нью-Йорке
Акция в поддержку Сенцова в Нью-Йорке / Andrei Zagdansky

В Нью-Йорке 26 мая состоялась акция в поддержку незаконно осужденного России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в тюрьме. Около 50 участников акции вышли на Таймс-сквер с требованием освободить режиссера из заключения.

Об этом в сети сообщают участники акции, публикуя соответствующие фото.

Отметим, что несколько участников события оделись в тюремные робы и сели посреди улицы с песочными часами в руках. Вокруг них стояли люди с плакатами с изображением Сенцова и надписями, которые призывали к освобождению политзаключенного.

Читайте также: Перед "Олимпийским" провели акцию в поддержку Сенцова: фото

Время уходит для Олега Сенцова из-за бессрочной голодовки. Время уходит для всех политических заключенных. Время уходит для тех, чьи права и человеческое достоинство унижены. Время уходит для нашей общественности, если будем и дальше игнорировать агрессию России против Украины и всего свободного мира,
– говорится в заявлении активистов.

К слову, на акции был и лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

 

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости США Нью-Йорк Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому служба, яка мала опікуватися безпекою на автошляхах перетворилася на корупційну піраміду
сегодня, 14:04 Чому служба, яка мала опікуватися безпекою на автошляхах перетворилася на корупційну піраміду
Тетяна Мартинюк 24
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цена
сегодня, 13:28 Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цена
Настя Сукач 386
Що потрібно змінити в законодавстві, щоб ми з вами жили краще
сегодня, 13:00 Що потрібно змінити в законодавстві, щоб ми з вами жили краще
124
Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы
сегодня, 12:01 Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы
Євгенія Мазур 941
За що Вища рада правосуддя покарала суддю-викривача Ларису Гольник
сегодня, 11:00 За що Вища рада правосуддя покарала суддю-викривача Ларису Гольник
Роман Маселко 330
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 5 апреля , 20:00
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Почти во всем Киеве отключат воду до лета
 27 апреля , 15:22
В Киеве задержали российского шпиона: резонансные детали
 21 апреля , 17:03
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 24
 7 марта , 07:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук