Тюремные робы на Таймс-сквер: в Нью-Йорке провели яркую акцию в поддержку Сенцова
В Нью-Йорке 26 мая состоялась акция в поддержку незаконно осужденного России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в тюрьме. Около 50 участников акции вышли на Таймс-сквер с требованием освободить режиссера из заключения.
Об этом в сети сообщают участники акции, публикуя соответствующие фото.
Отметим, что несколько участников события оделись в тюремные робы и сели посреди улицы с песочными часами в руках. Вокруг них стояли люди с плакатами с изображением Сенцова и надписями, которые призывали к освобождению политзаключенного.
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Время уходит для Олега Сенцова из-за бессрочной голодовки. Время уходит для всех политических заключенных. Время уходит для тех, чьи права и человеческое достоинство унижены. Время уходит для нашей общественности, если будем и дальше игнорировать агрессию России против Украины и всего свободного мира,
– говорится в заявлении активистов.
К слову, на акции был и лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.
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