Тюремщики избили онкобольную осужденную на Днепропетровщине: фото
Сначала женщине не оказывали необходимую медицинскую помощь. Поэтому осужденная подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла его. После этого ее решили перевезти в другую колонию, а по дороге избили.
Это сделали работники колонии, расположенной в Днепропетровской области. Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в фейсбук.
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Дело в том, что Европейский суд по правам человека после иска осужденной обязал Украину принять меры по соблюдению требований Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающей пытки или бесчеловечное обращение.
После вердикта суда онкобольную заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний. Однако во время транспортировки работники учреждения, которые ее сопровождали, избили ее,
– говорится в сообщении.
Сама женщина предполагает, что таким образом служащие в колонии могли мстить ей за жалобы в Европейский суд.
Больная раком осужденная Анна Солопова/ фото zmina.info
Сейчас за дело взялись следователи ГБР. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента и уже открыли уголовное производство по статье пытки против тюремщиков колонии.
Что еще известно об избиении тяжелобольной осужденной?
- Ее зовут Анна Солопова, ей 26 лет. В колонии Анне диагностировали рак лимфатической системы.
- Она отбывала наказание в Днепровской колонии №4.
- 30 августа этого года ее внезапно перевели отбывать наказание в Каменскую исправительную колонию № 34.
- Перед тем, как ее посадили в конвойный автомобиль, на нее внезапно набросились несколько сотрудников колонии с дубинками, которые беспричинно жестоко избили ее и засунули в автозак.
- Когда Анну привезли в колонию, в медчасти зафиксировали телесные повреждения и сказали, что ее медицинскую карту с предыдущего места содержания не передали, а врачам неизвестно о ее онкологическом заболевании.
- Поэтому в Каменске лечение осужденной не проводили более месяца.
- По словам адвоката женщины, сейчас состояние здоровья Солоповой очень плохое, у нее снова начали расти опухоли на шее, ее лихорадит.