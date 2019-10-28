Тюремщики избили онкобольную осужденную на Днепропетровщине: фото

Сначала женщине не оказывали необходимую медицинскую помощь. Поэтому осужденная подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла его. После этого ее решили перевезти в другую колонию, а по дороге избили.

Это сделали работники колонии, расположенной в Днепропетровской области. Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в фейсбук.

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Дело в том, что Европейский суд по правам человека после иска осужденной обязал Украину принять меры по соблюдению требований Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающей пытки или бесчеловечное обращение.

После вердикта суда онкобольную заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний. Однако во время транспортировки работники учреждения, которые ее сопровождали, избили ее,

– говорится в сообщении.

Сама женщина предполагает, что таким образом служащие в колонии могли мстить ей за жалобы в Европейский суд.

Больная раком осужденная Анна Солопова/ фото zmina.info

Сейчас за дело взялись следователи ГБР. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента и уже открыли уголовное производство по статье пытки против тюремщиков колонии.

Что еще известно об избиении тяжелобольной осужденной?