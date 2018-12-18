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      "Тюрьма для него – смертный приговор": арестованному в Крыму Бекирову не передают лекарства

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      Эдем Бекиров в зале так называемого суда в оккупированном Крыму
      Эдем Бекиров в зале так называемого суда в оккупированном Крыму / Фото из открытых источников

      Крымскотатарскому активисту, инвалиду первой группы Эдему Бекирову, которого арестовали на оккупированном полуострове 13 декабря, тюремщики не передают лекарства. Препараты являются жизненно необходимыми, поскольку мужчина-инвалид 1 группы.

      Об этом информируют в "Крымской правозащитной группе".

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      Так, по словам дочери арестованного Элеоноры Бекировой, ее отец нуждается в перевязочном материале для открытой раны после ампутации ноги.

      Мы до сих пор не знаем, где держат отца! Допуск адвокатов все время переносят, мы не знаем о состоянии тяжелобольного отца ничего! Эдем Бекиров – инвалид 1 группы, у него – 4 шунты в сердце, это последствия тяжелого инфаркта и сахарного диабета. Он должен принимать по 16 таблеток в день, необходимых для поддержания жизни. Тюрьма для него означает смертный приговор,
      – отметила дочь незаконно задержанного активиста.

      Отметим, что Бекирова обвиняют в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Так, активисту вменяют распространение и транспортировку более чем 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

      Напомним, активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря. Бекиров проживает на Херсонщине, а в Крым направлялся, чтобы навестить 78-летнюю маму и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма заложники Украинцы в плену РФ Новости политики
      Источник: 24 Канал
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