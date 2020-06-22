Бывший глава "1+1 медиа", экс-нардеп и нынешний министр культуры Александр Ткаченко говорит, что продал свои 25% пакета акций ПАО "Одесская киностудия". Приобрел их у Ткаченко известный банкир Александр Морозов.

Эту информацию сам министр культуры подтвердил на собственной странице в фейсбук. Он также уточнил, что после того, как стал народным депутатом, оставался владельцем акций без права влияния и контроля. Его доля якобы была передана в управление согласно договору.

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Сказал – сделал. Акции Одесской киностудии, которые принадлежали мне, – проданы. Без лишних проволочек,

– написал Ткаченко.

По словам министра, объектом сделки были 100% акций британской компании Cinema Love Ltd, которой принадлежит ООО "Новая киностудия", владеющая указанным пакетом акций Одесской киностудии.

В то же время, сумма сделки является коммерческой тайной и не разглашается.

Ткаченко уточнил, что давно знаком с новым владельцем и имеет историю бизнес-отношений, в частности, вместе они были соучредителями компании "Нова мова", которая производила программы "Післямова" и "Обличчя світу", снимала сериалы.

"Александр давно знает о моем желании сохранить киностудию. Считает, что, учитывая активное развитие кино в Украине, киностудия может стать перспективным проектом медийного города. Он как человек, которому не чужда культура, также считает важным поддержать ее и этот проект", – отметил Ткаченко.

Он сообщил, что новый совладелец не планирует никаких кардинальных изменений в стратегии развития, в том числе смену руководства.

Одесская киностудия и акции Ткаченко: краткая справка

В 2005 году Одесскую киностудию реорганизовали из государственного предприятия в акционерное общество. С тех пор 50% + 1 акция принадлежат государству, а остальные – ООО "Новая киностудия", которая принадлежит зарегистрированной в Лондоне компании Cinema Love Ltd.

Долгое время главным частным акционером киностудии был Сергей Тарута, но с 2017 года он вышел из этого бизнеса и основным частным акционером стал генеральный директор группы компаний "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

Поскольку Ткаченко 4 июня стал министром культуры, то зашла речь о возможном конфликте интересов, следовательно, он должен был продать свои акции Одесской киностудии.

Скандал с Одесской киностудией и Ткаченко