Войны с Россией тогда не было, – Ткаченко резко ответил Хржановскому на слова о Параджанове
Российский режиссер скандального фильма "Дау" Хржановский попытался намекнуть, что Мемориал в Бабьем Яру – это хороший проект, безотносительно к тому, принимает в нем участие Россия и россияне или нет. Однако получил категорическое несогласие и резкий ответ от главы Минкульта Ткаченко.
Будет Мемориал в Бабьем Яру государственным
Государственный Мемориальный комплекс в Бабьем Яру откроют в 2021 году. Такое убеждение в эфире "Свободы слова" на ICTV выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Стоит напомнить Все обвинения – субъективные: в "Бабьем Яру" отреагировали на скандал с фильмом "Дау"
По его словам, профинансированный государством проект "завершается и в следующем году во время годовщины Бабьего Яра будет введен в действие".
Он будет завершен и будет государственный Мемориал Бабьего Яра,
– подчеркнул министр.
Коротко о скандале с "ДАУ" и "Бабьим Яром"
Проблема Мемориала в Бабьем Яру актуализировалась после апрельского скандала с фильмом Ильи Хржановского "ДАУ. Дегенерация", где показывали издевательство над младенцами, которых, к тому же, брали из украинских детских домов.
А российский режиссер Хржановский с конца 2019 является художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", основанного в 2016 за деньги российских же бизнесменов Фридмана, Фукса и Хана.
В конце апреля многие деятели культуры обнародовали совместное заявление:
- Призвали уволить Хржановского с должности художественного руководителя "Бабьего Яра".
- Еще раз подчеркнули, что благотворительные пожертвования не могут превращать Мемориал в частное дело.
Комментарий Хржановского и ответ Ткаченко
Комментируя ситуацию, Илья Хржановский в эфире "Свободы слова" привел в пример Параджанова, который создал одни из лучших украинских фильмов, сам при этом не будучи украинцем.
Он – часть украинской культуры? На мой взгляд – безусловно, да. Но он не родился там (в Украине – 24 канал), не умер там. Он что-то привнес в эту культуру,
- отметил российский режиссер.
И добавил: "Его фильм "Назови имя свое по буквам" был инициирован Спилбергом. То есть, то, что в этом проекте могут участвовать разные страны, что этот проект открыт (до взаимодействия с другими проектами, с людьми), то тут не может быть никакой проблемы. На это надо опираться и объединить все возможности ".
Таким образом Хржановский, вероятно, намекал, что гражданство привлеченных к Мемориалу людей значения не имеет, как и не важно то, какие страны будут участвовать в проекте.
Услышав такие рассуждения, министр культуры Украины Александр Ткаченко прервал Илью Хржановского одним замечанием, после которого дискуссия иссякла.
Илья, все это замечательно. Но во времена, когда снимал Параджанов, войны с Россией у Украины – не было,
– сказал Ткаченко.