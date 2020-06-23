Российский режиссер скандального фильма "Дау" Хржановский попытался намекнуть, что Мемориал в Бабьем Яру – это хороший проект, безотносительно к тому, принимает в нем участие Россия и россияне или нет. Однако получил категорическое несогласие и резкий ответ от главы Минкульта Ткаченко.

Будет Мемориал в Бабьем Яру государственным

Государственный Мемориальный комплекс в Бабьем Яру откроют в 2021 году. Такое убеждение в эфире " Свободы слова " на ICTV выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Стоит напомнить Все обвинения – субъективные: в "Бабьем Яру" отреагировали на скандал с фильмом "Дау"

По его словам, профинансированный государством проект "завершается и в следующем году во время годовщины Бабьего Яра будет введен в действие".

Он будет завершен и будет государственный Мемориал Бабьего Яра,

– подчеркнул министр.

Коротко о скандале с "ДАУ" и "Бабьим Яром"

Проблема Мемориала в Бабьем Яру актуализировалась после апрельского скандала с фильмом Ильи Хржановского "ДАУ. Дегенерация" , где показывали издевательство над младенцами, которых, к тому же, брали из украинских детских домов.

А российский режиссер Хржановский с конца 2019 является художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", основанного в 2016 за деньги российских же бизнесменов Фридмана, Фукса и Хана.

В конце апреля многие деятели культуры обнародовали совместное заявление:

Призвали уволить Хржановского с должности художественного руководителя "Бабьего Яра".

Еще раз подчеркнули, что благотворительные пожертвования не могут превращать Мемориал в частное дело.

Комментарий Хржановского и ответ Ткаченко

Комментируя ситуацию, Илья Хржановский в эфире "Свободы слова" привел в пример Параджанова, который создал одни из лучших украинских фильмов, сам при этом не будучи украинцем.

Он – часть украинской культуры? На мой взгляд – безусловно, да. Но он не родился там (в Украине – 24 канал), не умер там. Он что-то привнес в эту культуру,

- отметил российский режиссер.

И добавил: "Его фильм "Назови имя свое по буквам" был инициирован Спилбергом. То есть, то, что в этом проекте могут участвовать разные страны , что этот проект открыт (до взаимодействия с другими проектами, с людьми), то тут не может быть никакой проблемы. На это надо опираться и объединить все возможности ".

Таким образом Хржановский, вероятно, намекал, что гражданство привлеченных к Мемориалу людей значения не имеет, как и не важно то, какие страны будут участвовать в проекте.

Услышав такие рассуждения, министр культуры Украины Александр Ткаченко прервал Илью Хржановского одним замечанием, после которого дискуссия иссякла.

Илья, все это замечательно. Но во времена, когда снимал Параджанов, войны с Россией у Украины – не было,

– сказал Ткаченко.