Министр культуры и информационной политики отметил, что является совладельцем предприятия с 2006 года. По его словам, по этой причине "захватывать" киностудию у него "не было нужды".
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Предварительные договоренности были достигнуты в 2016, а реализация соглашения с изменением долей была в 2017 году. В 2019 году я передал в управление все свои корпоративные права, как этого требует закон. В 2020 году я продал акции английской компании Александру Морозову,
– сказал глава Минкульта.
Ткаченко сообщил, что "соглашение предусматривало сроки и условия расчета, поэтому при получении мной дохода – средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства".
Это не офшор, – Ткаченко
Он также убеждает, что это был "не офшор, а легально создана британская компания под юрисдикцией Англии с открытым реестром".
То, что вы указываете как "получил в подарок", на самом деле является лишь видом сделки, к которой никакого отношения не имеет Коломойский. Обычная практика юристов, когда в иностранной компании без деятельности меняется акционер,
– продолжил министр.
"Соответствующий доход мной был задекларирован и отражен в налоговой декларации с последующей уплатой налога", – добавил чиновник.
Расследование "Офшор95": что известно
- Расследователи "Следствие.Инфо" 3 октября опубликовали фильм "Офшор95", где говорится о бизнесе Владимира Зеленского и его окружения.
- В нем говорится, что бизнес "Квартала 95" стоит на офшорной сети. Центральной в ней является фирма Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Виргинских островах.
- Благодаря документам удалось найти подтверждение причастности владельца "Эпицентра" Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму.
- Выяснилось, что менеджеры компаний олигарха Коломойского причастны к захвату контрольного пакета Одесской киностудии.
- Как говорится в результатах, сразу после назначения в АП Петра Порошенко Борис Ложкин купил дочери дорогую квартиру в Лондоне.