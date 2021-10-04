Ткаченко возразил, что пытался "захватить" Одесскую киностудию для Коломойского

Александр Ткаченко прокомментировал информацию о том, что вместе с олигархом Игорем Коломойским якобы участвовал в попытке "захватить" контрольный пакет акций Одесской киностудии.

Министр культуры и информационной политики отметил, что является совладельцем предприятия с 2006 года. По его словам, по этой причине "захватывать" киностудию у него "не было нужды".

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Предварительные договоренности были достигнуты в 2016, а реализация соглашения с изменением долей была в 2017 году. В 2019 году я передал в управление все свои корпоративные права, как этого требует закон. В 2020 году я продал акции английской компании Александру Морозову,

– сказал глава Минкульта.

Ткаченко сообщил, что "соглашение предусматривало сроки и условия расчета, поэтому при получении мной дохода – средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства".

Это не офшор, – Ткаченко

Он также убеждает, что это был "не офшор, а легально создана британская компания под юрисдикцией Англии с открытым реестром".

То, что вы указываете как "получил в подарок", на самом деле является лишь видом сделки, к которой никакого отношения не имеет Коломойский. Обычная практика юристов, когда в иностранной компании без деятельности меняется акционер,

– продолжил министр.

"Соответствующий доход мной был задекларирован и отражен в налоговой декларации с последующей уплатой налога", – добавил чиновник.

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