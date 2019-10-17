Ткаченко обещает построить метро на Троещину до конца 2020 года

Нардеп от "Слуги народа" и экс-гендиректор 1+1 media Александр Ткаченко уже рассказывает, чего может быстро и безболезненно достичь в должности столичного градоначальника. В частности, он собирается до декабря 2020 года построить метро на Троещину.

Так, на своей фейсбук-странице политик написал, что в строительстве наземного метро есть реальное и эффективное решение. Интересно, что кроме короткого плана по реализации своего замысла, Ткаченко также пишет, что бывшая власть должна "уйти вместе со своими невыполненными обещаниями".

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Внимание! Александр Ткаченко собирается возглавить Киевскую городскую государственную администрацию и уже даже подал в НАПК электронную декларацию на эту должность. Однако кресло главы КГГА пока принадлежит Виталию Кличко - действующему мэру столицы. В начале сентября Кабмин принял решение о его увольнении, впрочем, президент Зеленский пока не подписал необходимые документы.



В то же время, вскоре могут произойти местные выборы и кресло мэра из-под Кличко тоже активно будут пытаться выбить конкуренты. Среди них, вероятно, тоже будет фигурировать Ткаченко.

Столичные чиновники точно знают, почему что-то невозможно. Я знаю как сделать это "невозможное" возможным. Большие проекты начинаются не с общей поддержки, а с ясной идеи. В этом году Киев "будет праздновать" 40 годовщину с момента, когда столичная власть "начала строить" метро на Троещину. Кличко войдет в историю как единственный глава Киева, который не построил ни одной станции метро за свою каденцию,

- отмечает в своей пылкой речи Ткаченко.

Он также обещает: "в декабре 2020 года мы запустим первый поезд наземного метро на Троещину. Киевляне почувствуют, что такое работа власти не на словах, а на самом деле".

Что в пределах строительства метро на Троещину нужно выполнить (по словам Ткаченко):

строительство новых станций "Лыбидская" и "Протасов Яр";

реконструкцию существующих станций: "Троещина-2", "Левобережная", "Дарница", "Левый берег", "Выдубичи" и "Северная";

реконструкцию 2-х электродепо (имени Шевченко на Борщаговке и на улице Милославской на Троещине);

примыкание левобережной и Борщаговской линий скоростного трамвая до железной дороги;

ответвление на Березняках;

сниженные железнодорожные платформы на пяти станциях.

Что известно об Александре Ткаченко?

Это - руководитель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа", а ранее - генеральный директор "1+1". В СМИ неоднократно называли его претендентом на пост городского головы Киева на следующих выборах.

Что известно об увольнении Кличко с должности главы КГГА?

В июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации.

Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.

Новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА 4 сентября и тогда же направил соответствующий документ в Офис Президента.

12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва.

Главной, президентской подписи на документе об увольнении Кличко с должности главы КГГА до сих пор нет.

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