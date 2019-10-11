Ткаченко рассказал, почему хочет стать главой КГГА и что будет делать с Киевом

Нардеп от "Слуги народа" и экс-гендиректор 1+1 media Александр Ткаченко заявил, что хочет возглавить Киевскую городскую государственную администрацию, чтобы столица стала городом, из которого не хотелось бы уезжать. Одними из своих первых шагов и приоритетов Ткаченко назвал проведение инвентаризации в Киеве и установление заслона для существования системы тотальной коррупции.

"Я хочу, чтобы через какой-то промежуток времени – желательно, не очень длительный – я мог сказать своим детям, что мы в Киеве что-то сделали. Что он стал городом, из которого им бы не хотелось ехать. Это не поза. Скорее, наболевшая история. ( ... ) Киевом я заинтересовался неслучайно и достаточно давно. Поэтому представление, видение того, "куда бежать и что делать", у меня точно есть", – рассказал Ткаченко в интервью LB.ua.

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Нардеп также сказал, что ситуация с системой принятия решений в Киеве, когда есть "смотрящие", когда без "обилечивания" нельзя зайти для принятия решений, когда иностранные инвесторы жалуются, что все делается через одно "окно", говорит о том, что накопленные проблемы решаются, как бы это странно не звучало, довольно просто. По мнению Ткаченко, нужно перестать воровать и установить понятные и прозрачные правила игры.

Приоритетные задачи Ткаченко

На вопрос, какие 3 приоритетные задачи нардеп хотел бы успеть сделать на должности главы КГГА в промежутке до выборов городского главы Киева, Ткаченко ответил:

Провести инвентаризацию, понять, что в городе на самом деле происходит. Оценить масштаб вызовов, по меньшей мере по 5-6 направлениям, которые я считаю приоритетными. Принять решение в этом направлении и поставить заслон для существования системы тотальной коррупции.

По созданию стратегии на следующих 4 года, то Ткаченко считает это неэффективным.

"Стратегия, видение должны быть более долгосрочными. В законе мы планируем перейти к трехлетнему стратегическому бюджетированию. Потому что многие объекты, которые закладываются в городе, не рассчитаны на 1 год. Это просто метод латания дыр", – убежден политик.

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Финансовое обеспечение Киева

Ткаченко убежден, что вопрос, связанный с обеспечением Киева можно решить тремя способами:

Создание нормальной прозрачной системы привлечения инвестиций.

"Киев должен стать своеобразной меккой, магнитом для инвестиций, чтобы люди поняли, что город может давать гарантии. Я имею в виду инфраструктурные проекты – мусороперерабатывающий завод, мосты, дороги", – пояснил нардеп.

Возврат в Киев налога на доходы физических лиц – по меньшей мере в том объеме, который получают другие города. А в идеале – больше, потому что город выполняет столичные функции. Установить прозрачные процедуры использования коммунальных денег.

"Так или иначе, но все сметы по проектам завышаются на 15-20%. Минимум", – отметил Ткаченко.

Ткаченко может возглавить КГГА: что об этом известно

На сегодня Ткаченко – председатель Комитета Совета по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа". В СМИ неоднократно называли его претендентом на должность мэра Киева на следующих выборах. Сейчас Ткаченко лишь подал декларацию в НАПК, в которой указал, что претендует на должность главы КГГА. Впоследствии сам Ткаченко подтвердил журналистам, что планирует стать главой КГГА.

Пока КГГА возглавляет городской голова Киева Виталий Кличко. Однако новый закон о столице, который Рада уже приняла в первом чтении, разделить должности мэра Киева и председателя КГГА. Что касается самого Кличко, то по инициативе главы Офиса Президента Андрея Богдана Кабмин одобрил представление об увольнении мэра столицы с должности главы КГГА. Однако своего согласия еще не дал Президент Украины Владимир Зеленский.

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