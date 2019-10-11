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      Кличко великий спортсмен, но хр*новый менеджер города, – Ткаченко

      14 Читати новину українською
      Александр Ткаченко
      Александр Ткаченко / Телекритика

      Кандидат на должность председателя КГГА Александр Ткаченко заявил, что в Киеве сейчас сложилась патовая ситуация по отношению к власти, Поскольку, действующий мэр Виталий Кличко не пользуется доверием депутатов – они не посещают заседания.

      Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко в интервью изданию LB.ua заметил, что "Кличко великий спортсмен, но плохой менеджер города".

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      Вторая история – телодвижения, которые принимает Кличко и в последнее время, и в течение пяти лет, говорят о том, что понимание того, как управлять городом, у него нет. Он великий спортсмен, но хреновый менеджер города,
      – сказал Ткаченко.

      Относительно вопроса не боится ли сам нардеп возглавить город перед самым зимним сезоном со всеми потенциальными проблемами, такими как отопление, нерасчищенные дороги и заторы, Ткаченко сказал, что готов к вызовам.

      "Я знаю достаточно простые, быстрые и эффективные решения. В отопительном сезоне нет ничего драматического. Если есть политическая воля и нет желания воровать, в принципе, все решается", – отметил депутат.

      Бывший гендиректор 1 + 1 media Александр Ткаченко ранее подал декларацию в НАЗК, В которой указал, что претендует на должность главы КГГА. Сейчас решение о назначении Ткаченко еще нет.

      Что известно об Александре Ткаченко?

      Он руководитель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа", а ранее – генеральный директор "1+1". В СМИ неоднократно называли его претендентом на пост городского головы Киева на следующих выборах.

      Александр Ткаченко окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики. Он также получил диплом Harvard Business School по программе "Business of Entertainment, Media, and Sports". В 2018 году завершил обучение в INSEAD Business School в Сингапуре по программе "Value Creation for Owners and Directors".

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      В декларации за 2018 год Ткаченко отметил две квартиры в Киеве. Одна из них принадлежит его жене. Также там есть информация о двух автомобилях (Land Rover и BMW X5), корпоративных правах на "Телерадиокомпанию "Студия 1+1", "Солюшнс", theБабель, "Кинолав", "Книголав", "Квартал ТВ", "1+1 продакшн" и "А. Т. Трейдинг" (на общую сумму 50,7 миллиона гривен).

      Он также указал, что имеет наличными более 300 тысяч долларов и 6,98 миллиона гривен, а на счетах в банках – более 9 тысяч долларов и 200 тысяч гривен.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Виталий Кличко Новости Киева КГГА
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