Заседание Трехсторонней контактной группы началось с предложения вернуться к режиму тишины на Донбассе с 1 апреля. Об этом заговорил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Как сообщил представитель украинской делегации Алексей Арестович, Кравчук начал заседание с обсуждения вопроса режима тишины на Донбассе.

Важно ВСУ готовы к адекватному ответу, – Хомчак отчитался в Раде об обострении на Донбассе

Кравчук предложил вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня с 1 апреля. Арестович уточнил, что предложение пока рассматривается на заседании ТКГ на уровне глав делегаций.

Заметим, что режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. Однако российские оккупанты регулярно его нарушают, обстреливая наши позиции. С начала 2021 года ситуация в районе ООС существенно ухудшилась. После относительного затишья на Донбассе снова активизировались российские наемники и снайперы.

Обострение на Донбассе: главное

26 марта в районе Шумов произошла трагедия. Пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции наших защитников.

В результате 4 наших защитника погибли, еще 2 – получили ранения. Украинская сторона не сразу смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Но после длительных переговоров с участием ОБСЕ это удалось сделать.

Владимир Зеленский объявил, что проведет беседы со всеми лидерами нормандской четверки. Правда, президент России Владимир Путин не планирует разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впоследствии стало известно, что Путин, Меркель и Макрон без Зеленского обсудили Донбасс. Глава Кремля во время разговора убеждал, что Россия не является стороной конфликта.

Заметим, что Украина направит в национальные правительства и парламенты иностранных государств заявление о российской агрессии. В "Слуге народа" считают ее самой жесткой за 7 лет.