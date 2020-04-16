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      ТКГ может договориться о 3 новых участках разведения сил на Донбассе, – Резников

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      Резников рассказал, какие вопросы будет рассматривать ТКГ на следующем заседании / Фото из Twitter

      Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании может договориться о 3 новых "гуманитарных" участках разведение сил и средств на Донбассе. Кроме того, члены ТКГ продолжат обсуждать следующие этапы взаимного освобождения удерживаемых лиц.

      Такое заявление в эфире одного из каналов сделал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в ТКГ в Минске Алексей Резников.

      О разведении войск на Донбассе

      Министр отметил, что сейчас дипломаты ведут переговоры по разведению сил на Донбассе, уже определены объекты нескольких таких мест.

      Интересно Зеленский посетил участок разведения в Петровском на Донбассе: детали

      Украина предложила 6 участков для такого разведения, проводим переговоры с той стороной. И я имею такой сдержанный оптимизм, что, возможно, на следующей сессии работы ТКГ мы выйдем на взаимопонимание относительно 3 следующих участков разведения. Это, в частности, является одним из условий проведения следующего саммита в нормандском формате,
      – сказал Резников.

      Отметим, этими 3 точками могут быть: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Раньше именно их украинская сторона в ТКГ в Минске предлагала для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе.

      Где уже произошло разведение сил на Донбассе:

      • в районе Станицы Луганской
      • в районе Золотого
      • в районе Петровского.

      Об обмене пленными

      Важно Пасхальный обмен пленными завершился: в Украину вернулись 20 пленников

      Кроме разведения, ТКГ сейчас обсуждает и будущие этапы освобождения пленных. Украинская сторона уже передала соответствующие списки на обмен. Всего пока известно о 200 пленных украинцах.

      "Около 200 человек. Сейчас идет рабочий процесс в гуманитарной подгруппе. На следующей неделе будет плановое заседание ТКГ, которому будут предшествовать сессии четырех подгрупп. И, в частности, продолжится обсуждение следующего этапа обмена", – отметил министр.

      Что известно о новом обмене пленными?
      16 апреля состоялся пасхальный обмен между Украиной и подконтрольными РФ боевиками. На Родину вернулись 20 пленных: 9 из оккупированной Донетчины и 11 из оккупированной Луганщины. После обмена все они будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Среди освобожденных есть двое военных ВСУ – Виктор Шайдов и Николай Гриненко.

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Обмен пленными Минск Украинцы в плену РФ Оккупированные территории Война на Донбассе Разведение войск Алексей Резников Новости Украины Новости политики
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