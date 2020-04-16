ТКГ может договориться о 3 новых участках разведения сил на Донбассе, – Резников

Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании может договориться о 3 новых "гуманитарных" участках разведение сил и средств на Донбассе. Кроме того, члены ТКГ продолжат обсуждать следующие этапы взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Такое заявление в эфире одного из каналов сделал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в ТКГ в Минске Алексей Резников.

О разведении войск на Донбассе

Министр отметил, что сейчас дипломаты ведут переговоры по разведению сил на Донбассе, уже определены объекты нескольких таких мест.

Интересно Зеленский посетил участок разведения в Петровском на Донбассе: детали

Украина предложила 6 участков для такого разведения, проводим переговоры с той стороной. И я имею такой сдержанный оптимизм, что, возможно, на следующей сессии работы ТКГ мы выйдем на взаимопонимание относительно 3 следующих участков разведения. Это, в частности, является одним из условий проведения следующего саммита в нормандском формате,

– сказал Резников.

Отметим, этими 3 точками могут быть: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Раньше именно их украинская сторона в ТКГ в Минске предлагала для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе.

Где уже произошло разведение сил на Донбассе:

в районе Станицы Луганской

в районе Золотого

в районе Петровского.

Об обмене пленными

Важно Пасхальный обмен пленными завершился: в Украину вернулись 20 пленников

Кроме разведения, ТКГ сейчас обсуждает и будущие этапы освобождения пленных. Украинская сторона уже передала соответствующие списки на обмен. Всего пока известно о 200 пленных украинцах.

"Около 200 человек. Сейчас идет рабочий процесс в гуманитарной подгруппе. На следующей неделе будет плановое заседание ТКГ, которому будут предшествовать сессии четырех подгрупп. И, в частности, продолжится обсуждение следующего этапа обмена", – отметил министр.

Что известно о новом обмене пленными?

16 апреля состоялся пасхальный обмен между Украиной и подконтрольными РФ боевиками. На Родину вернулись 20 пленных: 9 из оккупированной Донетчины и 11 из оккупированной Луганщины. После обмена все они будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Среди освобожденных есть двое военных ВСУ – Виктор Шайдов и Николай Гриненко.