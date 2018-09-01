ТНМК презентовал клип на саундтрек к фильму "Бобот и энергия Вселенной"

Группа ТНМК (Танок на майдані Конґо) презентует новый музыкальный клип на песню "Друга новина". Она стала саундтреком к украинскому приключенческому фильму Максима Ксенда "Бобот и энергия Вселенной".

Об этом ТНМК сообщает на своей официальной странице в Facebook.

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Лидер группы Олег "Фагот" Михайлюта отметил, что когда-то "наш клип стал идеей к созданию фильма".

"А сегодня герои фильма и актеры сыграли в нашем клипе", – добавил артист.

Специально для съемок клипа мы полностью воссоздали локацию из фильма, поэтому музыканты и актеры как будто снова вернулись во времена съемок фильма. Песня “Друга новина”, написанная Олегом Михайлютой, который стал и нашим саундпродюсером – это только одна из песен, которая прозвучит в фильме. Вся музыка, которую вы услышите, создана украинскими музыкантами,

– рассказал генеральный продюсер Алексей Москаленко.

"Друга новина" – название композиции, которая стала саундтреком к украинскому фантастическому фильму "Бобот и энергия Вселенной".

Заметим, что фильм создан при поддержке Госкино и вышел на экраны 30-го августа.

В нем рассказывается о том, что в результате мощного взрыва на Солнце на всей Земле может исчезнуть электроэнергия.

"Электромагнитное поле Земли – это щит, построенный людьми, формирующийся специальными энергетическими Станциями, одна из которых была отключена Мусорщиками – неизвестными существами. 12-летний Вадик попадает в водоворот событий и на его плечи ложится миссия по спасению мира. Ему на помощь приходит Бобот – трансформаторная будка, носитель Энергии Вселенной. Вместе они пытаются предотвратить катастрофу", – говорится в синопсисе ленты.

ТНМК – Друга новина: смотреть видео