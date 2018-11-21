То, что из Майдана не смогли сформировать политическую силу – самое крупное поражение, – эксперт

Самое крупное поражение после событий Майдана – это то, что украинцам не удалось преодолеть политическую систему. Как было верховенство власти – так и осталось, а правоохранительные органы остаются "властеохранными".

Такое мнение высказал политик и общественный деятель, участник Революций Достоинства Олег Рыбачук в прямом эфире 24 канала.

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Как отметил Рыбачук, поскольку политическая система не изменилась, то эффективная работа антикоррупционных органов зависит от депутатов.

После событий Майдана для нас поражением является то, что нам не удалось преодолеть политическую систему. Как было верховенство власти – так и сохранилось, а правоохранительные органы остаются "властеохранными", – отметил участник Революции Достоинства.

"У нас в политику идут люди, которых привлекает перспектива безнаказанного обогащения, то есть у нас отрицательный отбор в политике. Туда идет лишь часть порядочных людей, которые в колоссальном меньшинстве. Эти люди нейтрализованы своими политическими фракциями. Им не удалось изменить власть изнутри, как они надеялись", – ответил общественный деятель.

То есть система отстранила этих людей от принятия решений, поэтому фактически говорить об эффективности Майдана невозможно. Об этом можно было бы говорить, если бы удалось хотя бы изменить избирательный закон и создать условия для того, чтобы следующая генерация в парламенте не состояла из людей, которые купили округа,

– заявил Рыбачук.

И добавил, что он уверен в том, что ни один пророссийский политик не выиграет президентские выборы. Это со времен Майдана точно изменилось.

Разгон Евромайдана 30 ноября 2013 года, смотрите в видео: