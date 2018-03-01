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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

То, что Кремль не имеет, но хочет, он додумывает, – Бессмертный о разработке новейшего оружия

19:28, 1 марта 580 Читати новину українською

О послании Владимира Путина Федеральному собранию – в интервью 24 Каналу рассказал экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

– Я бы успокоил людей, потому что это в стиле кремлевского поведения, продемонстрировать – то, что мы не имеем, но хотим, мы додумываем. Наступает время той дипломатии и той политики Кремля, которую мы видели в исполнении Никиты Сергеевича Хрущева, Леонида Ильича Брежнева.

– Видно было, как за последние три года, если Россия осуществляла 3-4 испытательных запуска, то две ракеты, как правило, сваливались еще на пусковых установках. На сегодняшний день Россия еженедельно осуществляет испытания ракет различной дальность в различных частях Российской Федерации. Это фиксируется Европой и США. И это освещается в специальных средствах массовой информации, чем показывают России, что она давно вышла за рамки (международных – 24) договоров.

Обратите внимание на слова Путина, что в России начали разработку новых видов стратегического оружия. Но демонстрируется это все уже как готовый проект.

– Послание Путина можно расценить как бряцание оружием со стороны Кремля, как попытку психологического давления, как попытку мобилизовать электорат, потому что выборы на носу.

Больше – смотрите в интервью.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Оружие Роман Бессмертный
Источник: 24 Канал
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