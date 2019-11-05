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      То, что произошло между Богданом и Кличко – дешевый фарс, – откровенное интервью с Бахматовым

      Вот оно как 60 Читати новину українською

      Он назвал мэрство Кличко "серой стабильностью", а через несколько недель его пригласили в мэрию советником. О критике столичного городского главы, скандале между Андреем Богданом и Виталием Кличко, незаконных застройках в Киеве-в программе "Он оно как" с Алисой Юрченко и Денисом Бигусом рассказал Максим Бахматов.

      О конфликте Кличко и Богдана

      – Одна история, когда Богдан троллит Кличко, а другое – когда Богдан будет пытаться троллить Бахматова, а Бахматов троллить Богдана. Потому что Кличко – это мэр, а Богдан – руководитель Офиса Президента.

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      – Почему он должен троллить мэра? И что такое троллить? Ты можешь предоставлять факты, прокуратура должна давать какие-то запросы или СБУ. Все остальное – это такой фейерверк, без результата. Я считаю это несерьезным.

      Если ты обвиняешь кого-то в каких-то серьезных преступлениях, ты должен предоставлять факты. Все остальное – бред. То, что происходило между Кличко и Богданом – это дешевый фарс. Не знаю, почему решили сделать публичное дешевое наступление на Кличко.

      – Если бы я решил наступать на Кличко или на любую крупную политическую фигуру, я делал бы какой-то препродакшн. Где-то год, наверное. "Нарезал" бы какие-то факты, как на Байдена сейчас – со всех сторон. Люди системно подготовились, чтобы завалить ключевого конкурента Трампа. Если хочешь завалить любого, готовься.

      Почему между Богданом и Кличко вспыхнул скандал
      За несколько дней перед своим обращением к Кабмину Богдан заявил, что адвокат одного из "смотрящих" подходил к нему и просил оставить Кличко в кресле главы КГГА. За это "смотрящий" обещал главе Офиса Президента пополам делить немалые средства, которые приносит работа с местным бюджетом Киева. Кроме того, Кличко якобы признался Богдану, что не контролирует Киевсовет.

      Кличко назвал слова Богдана "байками из склепа", а еще – "полной чушью и некомпетентностью". После такого заявления Кличко обратился в НАБУ. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.

      К слову, мэр Киева Виталий Кличко написал заявление в полицию Киева с просьбой открыть уголовное производство в отношении "самоуправства" главы Офиса Президента Андрея Богдана и расследовать его "незаконные действия".

      О рейтингах Кличко и коммуникационной политике

      – Последние две недели рейтинги Кличко растут, а рейтинги Ткаченко падают. Не знаю, почему так. Видимо, магия. Значит что-то делается верно в команде Кличко и что-то неверно в команде, которая оппонирует. В команде действующего мэра, например, был сделан апгрейд коммуникационной политики.

      – Причина плохой коммуникации – то, что за все отвечает один человек. Это не нужно. Если треснуло стекло на мосту Кличко, надо было "расчленить" Спасибко (заместитель председателя КГГА – 24 канал) сразу там. Никто этого не сделал, отвечал за это Кличко.

      Олександр Спасибко
      Александр Спасибко

      – Почему? Был конкретный ответственный человек за эту историю: финансирование, проект, тестирование. Это некорректно, что человек, который не контролировал эту историю, отвечал за это.

      Что происходило с коммуникацией? Был марафон, мы сделали уведомление на пять миллионов контактов. Марафон прошел, грязи полилось на власть в десятки раз меньше. Мы же анализируем, что и как.

      – Дважды прекрасно прошло перекрытие проспекта Победы (полностью). В связи с надстройкой Шулявского путепровода. Произошло накрытие Шулявского моста, это очень важно. Сейчас разбираюсь с Южным мостом, почему там все так происходит. Анализирую, работаю с трафиком, незаконными надстройками и тому подобное.

      Отметим, что накануне советник городского головы Киева Максим Бахматов создал и возглавил координационную группу по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group. Ее цель – регулярное измерение трафика Киева.

      Почему Бахматов не оказался в команде Зеленского

      – Владимира Александровича я знаю достаточно долго. Конечно, мы понимаем, как кто рассуждает и последующие поступки могут быть. Мы общались еще с прошлым Кабмином, кстати, с Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины.

      Максим Бахматов
      Максим Бахматов

      – Я был в финале конкурса, за меня проголосовали международные эксперты. Но украинское Минагрополитики вспомнило, что имеет немного преимущество и оставило действующего и. о. Потом меня пригласили в Укргидроэнерго. После того сделал концепт о реструктуризации и реконструкции Государственного управления делами. Меня приглашали, общался. Но до конкретных разговоров не доходило.

      – Я был в конкурсе на Кабмин, на позицию министра ЖКХ, его LIGA.net устроила. Очень крутой и веселый конкурс. Меня предлагали на министра ЖКХ и главы Минрегионстроя. Как-то оно медленно шло. Потом в августе я уже отдохнул, закрыл проект с господином Хмельницким (говорится о бизнесмене Василии Хмельницком – 24 канал).

      Если ты являешься профессиональным руководителем, тебе пофиг, чем управлять. Ведь в любом проекте есть всего две составляющие: время и ресурс. Кто лучше ими руководит, тот и является крутым руководителем.

      – Если посмотреть на историю Илона Маска – там же от ракет до PayPal, и еще много всего. Кто сейчас руководит "Теслой"? Илон Маск остался исполнительным директором компании. Но руководит ею женщина из Австралии, которая ранее была руководителем сети автозаправок у себя не родине. Конечно, я могу управлять медиа-продакшином, камеди-шоу, ИТ-компаниями, крупными корпорациями и тому подобное.

      Что известно о Бахматове
      Украинский предприниматель и новатор. Управляющий партнер инновационного парка UNIT.City, председатель правления корпоративного акселератора Radar Tech. В прошлом — украинский телеведущий, шоумен, автор, резидент украинского Comedy Club. Работал генеральным директором Национального экспоцентра Украины Государственного управления делами.

      С апреля 2017 года утвержден управляющим партнером инновационного центра-городка UNIT.City в Киеве. В сентябре 2018 года вошел в состав наблюдательного совета сети кинотеатров Multiplex. В конце сентября 2019-го мэр Киева Виталий Кличко назначил Бахматова своим советником.

      – Я не разбираюсь подробно в том, чем управляю. Потому что у меня есть эксперты, которые мне помогают. Были люди, которые дали мне порционно инъекции качественной информации. Моя задача – оценить, правда ли это, а потом принимать решение и нести ответственность за них. Это главное, что должен делать руководитель. И потом уже делать какие-то конкретные действия, то есть выполнять КПИ (ключевые показатели эффективности – 24 канал).

      Финальных предложений от команды Зеленского не было. Были какие-то виртуальные, аналитические разговоры. Но так, чтобы сесть и говорить с Зеленским – нет. Ничего страшного, видите ли.

      – То, что будет происходить нечто интересное, я почувствовал где-то в мае-июне. И вот в сентябре оно произошло (Бахматова назначили советником Кличко – 24 канал). Команда Кличко не является командой Зеленского. Но я бы и не сказал, что она оппонирует.

      – Есть Зеленский, законно избранный народный президент, реально очень крутой. И есть господин Кличко – законно избранный мэр. У него есть плюсы и минусы также. Я бы не хотел, что был такой противовес – ОПУ и мэрия Киева. Это как сравнивать теплое и квадратное.

      Больше – смотрите в видео.

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      Автор: Алиса Юрченко, Денис Бигус
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Вот оно как Офіс Президента Андрей Богдан Шулявский мост КГГА Виталий Кличко
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