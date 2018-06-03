"То, что увидели – поразило", – военкор о ситуации на фронте в течение последней недели

На Востоке стабильно стреляют пророссийские боевики. Нет ни затишья, ни эскалации. Каждые сутки штаб насчитывает около трех десятков обстрелов, включительно с использованием запрещенного Минском оружия.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал корреспондент Роман Пагулич.

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"Стреляют почти по всему фронту, поэтому перечислять нет смысла. К сожалению, это имеет свои трагические последствия. 19 военнослужащих за эту неделю получили различные ранения, как тяжелые, так и легкие, как осколочные, так и пулевые. Не было погибших, к счастью, на самой передовой, но все равно есть трагические невосполнимые последствия, потому что за эту неделю было, по крайней мере, три сообщения о военных, которые скончались от ран, несовместимых с жизнью. Врачи за них боролись, за кого-то больше недели, за кого-то несколько дней, но, по меньшей мере, трое солдат в госпиталях скончались от полученных ранений", – отметил корреспондент.

Также он напомнил, что на этой неделе на окраинах Горловки в Торецке, 30 мая, простились с 15-летней Дарьей Каземировой. Она погибла 28 мая из-за прилета мины, которую выпустили пророссийские боевики калибром 120 миллиметров, что взорвалась буквально за три метра от девушки.

Кроме этого, того же дня, примерно за три километра оттуда получил ранения еще один гражданский в селе Пивденном. Мы, собственно, посетили это село накануне, первые из украинских журналистов. То, что увидели – поразило. Было обычное мирное село, а боевики за последнюю неделю сожгли примерно 10, или чуть больше, домов. Одна из улиц практически наполовину выжжена,

– рассказал Пагулич.

По словам корреспондента, боевики почти не стреляют по военным, зато стреляют зажигательными по шиферу, по домам. Кроме этого, используют и осветительные боеприпасы.

"Они делают так, чтобы осветительный боеприпас из мины 120-го калибра, или из артиллерии 122-го калибра взрывался ближе к земле, не выгорал в воздухе. Соответственно, это наполнение снаряда, которое помогает освещать, падает на дома, и они выгорают. Из-за высокой температуры и ветра, пожар почти невозможно остановить, ну а о пожарных и экстренных службах говорить в селе, которое полностью простреливают боевики, говорить не приходится. Уничтожают очередное украинское село, и такое не только в Пивденном. Также на этой неделе стреляли и по селу Чермалык, там был поврежден двор, и в других селах, которые расположены на прифронтовой области",

– добавил Пагулич.