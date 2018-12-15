Точка G – миф или реальность: объяснение гинеколога
Исследования австралийских медиков из больницы Остин в Мельбурне поставило под сомнение существование таинственной точки G.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
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Авторы исследования подчеркивают, что не смогли найти в так называемой "зоне удовольствия" ничего похожего на то, что в 1950 годах немецкий гинеколог Эрнст Грэфенберг назвал точкой G. Он уверял, что это небольшая часть передней стенки влагалища, расположенная на глубине 2,5-7,6 сантиметров, за лобковой костью и уретрой. И, похоже, это только миф.
Австралийский ученый Натан Хоаг считает, что на самом деле женщины испытывают удовольствие от стимуляции мифической точки G исключительно из-за близости к клитору. Поскольку изучение вопроса идет не так давно, есть вероятность, что точка G у женщин есть не всегда.
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