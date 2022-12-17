Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он утверждает, что комплект JDAM сделает любую авиацену бомбу "умной", передает 24 канал.
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Как работает JDAM
Жданов сообщил, что бомбы, оборудованные такими комплектами, как правило, сбрасываются с самолетов. Точность попадания, по словам эксперта, зависит только от навыков пилота.
На любую бомбу, начиная от 100 килограммов, одевается комплект сопротивления, на середину – крылья, а на хвост – руль, где находится пункт управления,
– объяснил эксперт.
Более того, этот пункт оснащен системой GPS. Благодаря наличию крыльев и руля бомба может планировать свой полет в воздухе, а благодаря GPS – точно попадать в заданные координаты.
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Следует добавить, что дальность бомбы, оснащенной JDAM, может достигать 300 километров. Вес такой умной бомбы – около 200 кг.
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