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      Точно количества больных не знает никто, – заместитель Кличко о коронавирусе в лавре

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      Коронавірус у Києво-Печерській лаврі / Колаж 24 каналу

      По состоянию на 17 апреля в Киево-Печерской лавре выявили более 100 больных коронавирусом. Однако эта цифра может быть еще большей, ведь Московский патриархат не хочет идти на контакт с городскими властями Киева.

      Заместитель городского председателя, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в эфире 24 канала отметил, что лавра – это яркий пример того, что будет, когда люди не будут слушать что говорят официальные каналы, Минздрав и Киевская городская власть.

      К слову в Киево-Печерской лавре выявили новых 7 случаев заболевания COVID-19

      "Точного количества больных в Киево-Печерской лавре не скажет никто... Руководство лавры считало, что это все выдумки и всемирный заговор фармацевтических компаний, и думали, что они вылечат от коронавируса людей какими-то другими способами, чем это делает современная медицина, например молитвой", – пояснил Прокопив.

      Я также верующий человек, но нужно понимать, что на Бога надеяться надо, но и самим придерживаться карантина. Лавра – это пример того, что бывает, когда к карантину относиться пренебрежительно и не выполнять тех установок, которые предписывает городская власть. Там огромное количество больных, самое большое в Киеве,
      – отметил он.

      Также добавил, что сотрудничество властей Киева и Московского патриархата желает лучшего. Ведь как только ситуация доходит до крайности и появляются тяжелые случаи, то только тогда МП дает информацию о количестве людей в лавре, контакты лиц, с которыми общались больные.

      "Если бы они с самого начала сотрудничали с нами, то там бы были единичные случаи, а не сотни. Я думаю, что это еще не конец, потому что пока Киев месяц сидел на карантине, то там говорили, что это выдумка и карантин можно не соблюдать", – вспомнил заместитель городского головы.

      Что известно о коронавирус в Киево-Печерской лавре

      • После введения карантина в Украине настоятель лавры митрополит Павел убеждал, что бояться надо греха, а не коронавируса, и призывал ходить в церковь и причащаться.
      • 6 апреля стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в лавре. Тогда же сообщили о подозрении на COVID-19 у наместника Павла.
      • 13 апреля лавру закрыли на карантин, а 14 апреля подтвердили, что там уже почти сотня инфицированных.
      • От последствий COVID-19 умерли уже как минимум двое монахов, а настоятеля лавры Павла госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.


      Важность карантина / инфографика 24 Канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Киева Києво-Печерськая лавра
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