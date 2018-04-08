Точность 92%: устройства учат читать человеческие мысли

Стартап Neuralink, который основал Илон Маск, сейчас работает над технологией "чтения мыслей". Разработчики планируют применять такую технологию, чтобы люди смогли общаться с компьютером.

Об этом пишет naked-science.

Устройство должно считывать мысли: состоит из наушников и четырех электродов, которые считывают нервно-мышечные сигналы человека. Искусственный интеллект их обрабатывает и определяет, что хотел сказать пользователь.

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Прототип уже тестировали на десяти добровольцах. Каждому из них потребовалось 15 минут, чтобы персонализировать устройство. Количество слов в наборе алгоритма ограничено, поэтому испытуемым предложили решить арифметические операции. Средняя точность распознавания составила 92%.

Создатели считают, что изобретение пригодится людям, которым необходимо общаться там, где запрещена громкая речь или очень шумно.

Что такое Neuralink? Это американский стартап, специализирующийся на нанобиотехнологиях. Одним из главных направлений работы компании является разработка интерфейсов для сверхбыстрого взаимодействия между компьютером и человеческим мозгом. Компания создана 2016 года с участием Илона Маска.