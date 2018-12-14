Тодуров боится потерять свое феодальное княжество, – Супрун о столкновениях в Институте сердца

В пятницу, 14 декабря, произошли столкновения между работниками Института сердца в Киеве и членами радикальной группировки С14 через тренинг по "противодействию активистам". По мнению исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, это связано с выборами главного врача, которые состоятся 18 декабря.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Обучение проходили на примере укрытия в детском отделении организатора "титушок" Юрия Крысина. Тогда активистам удалось попасть к нему в палату.

"На тренинге обсуждали записи с камер наблюдения, видимо, чтобы учесть "ошибки" персонала. Нам передали фото части слайдов презентации и содержание "симуляции", к которой пригласили медработников. Врачам и медсестрам раздали роли – от одних требовали симулировать потерю сознания, а другим приказали спровоцировать конфликт, чтобы можно было зафиксировать на видео манипуляции, чтобы выглядеть не агрессором, а жертвой. К чему такие тренировки? Для того, чтобы научиться волку надевать овечью шкуру, потому что в обществе появился мощный запрос на порядочных людей, а лжецам, манипуляторам и агрессорам украинцы уже не верят?", – возмутилась Супрун.

И.о. министра убеждена, что так называемый тренинг связан с выборами главного врача Инстутита сердца, которые состоятся 18 декабря. Она объяснила, что по действующему законодательству, в коллективе, где работают около 800 человек, право голоса будут иметь около 25-ти.

Тодуров, очевидно, очень боится потерять свое феодальное княжество, если решил готовить врачей быть его актерами,

– сказала чиновница.

Когда в институт приехали правые, начали снимать мероприятие на видео. В частности, 16-летнюю девушку, по словам Супрун, окружили 5 мужчин и не выпускали даже когда прибыла полиция. Требование было одно – удалить видео.

Патрульную полицию вызвали в 16:19 ее друзья, которые были рядом. Не Тодуров. Тодуров фактически сам держал в заложниках не только активистов, но и весь медицинский персонал, не выпускали из помещения, как рабов. После сегодняшних событий все работники института деморализованы, потому что их используют как скот. Так же Тодуров использует и пациентов, ставит под угрозу их жизнь и прикрывается этим, хотя собственноручно блокирует нормальную работу института,

– подытожила Супрун.

14 декабря около 23-х в С14 сообщили, что всех задержанных членов их группировки отпустили из отделения полиции.