Токсический Путин: американцев обязали продать акции подпавших под санкции российских компаний

Американские инвесторы получили 30 дней, чтобы продать свои акции в российских фирмах, которые попали под обновленные санкции США. Кроме того, до 5 июня они должны аннулировать все контракты, заключенные с 12 российскими фирмами, которые оказались в санкционном списке.

Об этом говорится в заявлении управления по контролю над иностранными активами Минфина США.

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Инвесторам из США "необходимо до 7 мая 2018 года избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+, группы ГАЗ и Объединенной компании "Русал", отметило управление.

Минфин также обязал этих инвесторов в течение 10 рабочих дней после 7 мая представить детальный отчет, какие конкретно акции кому и когда проданы.

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Американским физическим и юридическим лицам "необходимо до 5 июня 2018 свернуть операции, контракты или какие-либо другие соглашения, в том числе касающиеся импорта товаров, услуг или технологий в США", с подпавшими под санкции 12 компаниями, а также "с другими юридическими лицами, 50%-ная доля в которых прямо или опосредованно принадлежит этим 12 компаниям.

В заявлении указаны агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", B-Finance, группа En+, "Евросибэнерго", группа ГАЗ, "Газпром бурение", "Ладога менеджмент", NPV Engineering, "Ренова", "Русские машины", Объединенная компания "Русал".

Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.