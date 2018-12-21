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      "Токсична фігура" Злочевського: екс-соратник Януковича за крок від топ-10 українських багатіїв

      Политическая кухня 91 Читати новину українською

      Нещодавно мені дали почитати книгу британського журналіста і письменника Олівера Буллоу, яка називається "Земля грошей". Там розповідається, як корупціонери з різних країн ховають вкрадені гроші в офшори, елітну нерухомість і майно, і як потім складно повернути ці гроші державі, у якої вони їх вкрали. Як приклад Буллоу наводить Україну і багатьох чиновників часів президенства Віктора Януковича.

      Між іншим, у книзі згадується кремезний чоловік, який носить квадратні костюми. Це – Микола Злочевський, колишній міністр екології і природніх ресурсів. У останньому рейтингу найбагатших українців, який складає журнал "Новое время" разом з компанією Dragon Capital, Микола Злочевський посів 11 сходинку.

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      Його статки експерти оцінили у 636 мільйонів доларів – це його персональний абслютний рекорд за весь час перебування у списку українських багатіїв. Зараз у нього в два з половиною рази більше грошей, ніж у 2013 році, коли він вперше потрапив у рейтинг найбагатших українців. Основний його бізнес – газовидобування, він є засновником Burisma Group.

      Такий стрибок у рейтингу дивує, адже Злочевського підозрювали у корупційних діях: у тому, що під час роботи чиновником він видавав ліцензії на газовидобування сам собі. Його навіть оголошували у розшук. Досі не відомо, у якій країні він зараз проживає, але не викликає сумнівів, що він – впливовий бізнесмен із міцними міжнародними і внутріукраїнськими зв'язками.

      Починав же свій політичний шлях Злочевський у 2002 році, коли став депутатом парламенту за списками СДПУ(о) Віктора Медведчука. Далі його доля була пов’язана з "Партією регіонів" і Януковичем. Але повернімося до сьогоднення. Наведу кілька прикладів, як Злочевському пощастило уникнути покарання і вирішити проблеми з правоохоронними органами.

      Злочевський
      Микола Злочевський

      Після революції Центральний кримінальний суд у Лондоні заарештував 23,5 мільйона доларів, які виявили на чотирьох рахунках в одному з банків. Ці гроші надійшли в Британію із Латвії і належали вони компаніям Злочевського. Британські правоохоронці просили українську прокуратуру надати докази злочинних дій Злочевського і навіть приїжджали до України, щоб створити спільну слідчу групу.

      Але нічого не вийшло, а адвокатам бізнесмена прокуратура видала довідку, що йому не оголошувалась підозра. Зрештою, Лондонський кримінальний суд зняв арешт з грошей Злочевського.

      Потім генеральну прокуратуру очолив Юрій Луценко. Він теж спочатку намагався добитися успіхів у розслідуванні. У липні 2016 року він оцінив збитки від несплати податків компаніями Злочевського в один мільярд гривень. Генпрокурор навіть проводив з цього приводу спеціальний брифінг. Але потім справу перекваліфікували. Компанія Burisma сплатила 180 мільйонів гривень податкових платежів і справу закрили.

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      Вже після цього Злочевського помітили в одному з віденських ресторанів у компанії з Ігорем Кононенком, впливовим депутатом фракції БПП і близьким соратником президента. Кононенко дуже нервово реагує на запитання про Злочевського і каже, що йому нецікавий його газовий бізнес. А фото з ним взагалі назвав "фотошопом".

      Монако
      Українська делегація "в гостях" у Злочевського в Монако

      Миколу Злочевського зняли з українського і міжнародного розшуку. Раз на рік бізнесмен з'являється на публіці, але не в Україні, а в Монако. Він – один з організаторів Міжнародного форуму з енергетичної безпеки заради майбутнього.

      Туди запрошують переважно міжнародних експертів, але торік форум Злочевського у Монако відвідали і українські посадові особи – депутат від БПП Ніна Южаніна і віце-прем’єр Володимир Кістіон. Після того, як з'явилися їхні спільні фото разом зі Злочевським – в Україні вибухнув скандал. Тому цього року українські політики на форум Злочевського не приїжджали. Натомість там виступав президент Латвії.

      Треба ще відзначити, що до ради директорів компанії Burisma входять екс-президент Польщі Олександр Квасьневський і Хантер Байден, син колишнього віце-президента США.

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      Та для українців Злочевський – все ще токсична фігура. Навіть якщо він запросить до ради директорів Обаму, його репутацію тут це не врятує. Але якщо не згадувати прізвище, а тільки назву компанії, то усе набагато краще. Burisma – один з найбільших приватних добувачів газу і впливовий гравець газового ринку.

      В Україні працювати на ньому, не маючи тісних зв’язків з владою – неможливо. Тому немає сумнівів, що Злочевський домовляється і підтримує контакти з українськими висопосадовцями. Колишній соратник Віктора Януковича наступного 2019 року має хорошу перспективу увірватися в топ-10 українських багатіїв.

      Автор: Кристина Бердинских
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Видеоблоги Коррупция Политическая кухня Бизнес Виктор Медведчук Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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