Токсикоз во время беременности: что делать

Чтобы облегчить болезненное состояние, спровоцированное действием на организм токсинов, нужно придерживаться простых правил.

Если у вас токсикоз, медики рекомендуют употреблять кислые фрукты, которые помогут снизить тошноту, передает Zdorovia.

Утром можно съесть печенье с лимоном и сладким чаем. Это поможет повысить уровень глюкозы, который упал в ночь.

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Также стоит отказаться от напитков с красителями. Отдавайте предпочтение чаю с мятой или имбирем, натуральным сокам или сочным фруктам (арбузы, дыни, виноград). Жидкость следует употреблять часто, но небольшими порциями.

Вместо жареной и острой пищи готовьте блюда на пару, ешьте молочные продукты и блюда из овощей.

Не ложитесь в постель после еды. Также рекомендуют добавить в рацион бананы, сухофрукты, сухарики и то, что можно долго жевать - частое жевание помогает справляться с тошнотой.

При обильное слюноотделение полощите рот настойками ромашки, мяты или шалфея.

К слову, тест на беременность может не всегда показывает правильные результаты сразу, поэтому важно, чтобы полученные результаты были связаны и с другими признаками беременности.

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