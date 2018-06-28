12:02
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 20°C
  • пятница
    27°C 21°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, 27 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Токсикоз во время беременности: что делать

22 Читати новину українською
Токсикоз во время беременности
Токсикоз во время беременности / mama.ua

Чтобы облегчить болезненное состояние, спровоцированное действием на организм токсинов, нужно придерживаться простых правил.

Если у вас токсикоз, медики рекомендуют употреблять кислые фрукты, которые помогут снизить тошноту, передает Zdorovia.

Утром можно съесть печенье с лимоном и сладким чаем. Это поможет повысить уровень глюкозы, который упал в ночь.

Читайте также: Почему во время беременности происходит изменение настроения

Также стоит отказаться от напитков с красителями. Отдавайте предпочтение чаю с мятой или имбирем, натуральным сокам или сочным фруктам (арбузы, дыни, виноград). Жидкость следует употреблять часто, но небольшими порциями.

Вместо жареной и острой пищи готовьте блюда на пару, ешьте молочные продукты и блюда из овощей.

Не ложитесь в постель после еды. Также рекомендуют добавить в рацион бананы, сухофрукты, сухарики и то, что можно долго жевать - частое жевание помогает справляться с тошнотой.

При обильное слюноотделение полощите рот настойками ромашки, мяты или шалфея.

К слову, тест на беременность может не всегда показывает правильные результаты сразу, поэтому важно, чтобы полученные результаты были связаны и с другими признаками беременности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Беременность и дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
сегодня, 12:00 Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
Юрий Касьянов 1
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
сегодня, 11:00 "Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Денис Бігус 53
Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
сегодня, 08:38 Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
Євгенія Мазур 2375
Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
27 июня, 23:00 Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
Іван Яковина 318
Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
27 июня, 22:00 Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
Блог Медіа 10106
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук