В сети выложили видео, где видно, как мужчина угрожает женщине кулаками, бьет ее по затылку и толкает. Об инциденте рассказали 22 сентября. Полиция еще не обнародовала официальной информации.

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Не понравилось, что дом закрыт

ЖК "Павловский квартал" еще достраивают. То есть он полностью не функционирует. Владельцу одной из квартир не понравилось, что дом был закрыт, когда он решил туда прийти.

В жилище можно было попасть лишь по звонку консьержке. На видео видно, как женщина открывает владельцу дверь и он сразу нападает на нее с угрозами.

Как владелец квартиры толкал консьержку и угрожал ей кулаками: видео

Мужчина размахивает кулаками и толкает женщину к лифту. Вероятно, для того, чтобы она открыла ему дверь в квартиру. Женщина на вид постоянно встревожена и кому-то звонит.

Женщина в больнице с подозрением на инфаркт

Впоследствии злоумышленник бьет консьержку по затылку. После мужчина угрожает ей и разбивает мобильный телефон женщины. Видно, что она очень испугана и плачет.

В СМИ говорят, что после скандала потерпевшей стало плохо. Скорая забрала ее с подозрением на инфаркт. Уже несколько дней консьержка находится в тяжелом состоянии.

Также сообщают, что руководство жилого комплекса написало заявление в полицию. Там его уже прорабатывают.