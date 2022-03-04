Министр здравоохранения Виктор Ляшко в прямом эфире телеканала "Верховная Рада" подтвердил, что большое количество погибших среди гражданских.

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В частности, по меньшей мере, 18 детей погибли в больницах после обстрелов оккупантов.

И довольно много людей гибнет еще под завалами, в том числе в школах, детских садах и больницах, которые безжалостно расстреливают террористы,

– заявил министр.

Полную статистику о погибших от войны украинцах Ляшко отказался комментировать. Мол, у него только информация о тех, кто поступает в больницы.

Добавим, что за восемь дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64. Около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих от обстрелов. Об этом сообщили в Офисе Президента .