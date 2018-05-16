Только 9 процентов британцев активно интересуются королевской свадьбой

Социологи провели исследование, результат которого свидетельствует, что двое из трех британцев вообще не интересуются свадьбой принца Гарри и Меган Маркл.

Опрос YouGov показал, что 66 процентов британцев не интересуются предстоящей свадьбой. При этом примерно треть опрошенных королевской свадьбой вообще не интересуется, передает AFP.

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Принц Гарри и Меган Маркл

Также оказалось, что только 9 процентов британцев очень интересует свадьба, и только около четверти (27 процентов ) планирует смотреть или слушать часть церемонии в прямом эфире по телевидению, радио или онлайн.

Опрос также показал недовольство государственными расходами на свадьбу. Более чем половина респондентов заявила, что члены королевской семьи должны заплатить за всю свадьбу, а три четверти сообщили, что не хотят, чтобы какие-то налоги использовались для этого мероприятия.

Стоит добавить, что сейчас королевская семья платит за церемонию и торжества, а средства налогоплательщиков идут на оплату полицейских и обеспечение безопасности.