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Только они пересекут границу, там мы их цап-царап, – ФСБ угрожает украинским пограничникам

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ФСБ угрожает украинским пограничникам
ФСБ угрожает украинским пограничникам / Фото из открытых источников

Российская ФСБ установила личности сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые на законных основаниях задержали крымское судно "Норд".

Об этом в комментарии российскому информагентству "РИА Новости" заявил глава "управление ФСБ" в оккупированном Крыму Виктор Палагин.

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По его словам, украинских пограничников, которые принимали участие в задержании судна, объявили в международный розыск.

Они, конечно, находятся в Украине, но как только они пересекут границу, там мы их цап-царап – и будем сажать за деятельность, в которой они сейчас уподобились сомалийским пиратам. Так в цивилизованных странах не поступают,
– сказал Палагин.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.

После этого так называемое ФСБ в аннексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.

6 апреля херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог. 10 апреля капитан "Норда" вышел под залог и уехал к врачу.

Теги: Новости России Аннексия Крыма Водный транспорт Госпогранслужба ФСБ
Источник: 24 Канал
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