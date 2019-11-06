"Только-только выписали из больницы": пропагандист Вышинский не приедет на суд в Украину
Украинско-российский пропагандист Кирилл Вышинский, которого в Украине обвиняют в государственной измене, на суд приезжать не собирается. Журналиста в начале августа вместе с еще 34-мя преступниками отдали России в обмен на 35 украинских политзаключенных.
Заседание суда по делу Вышинского состоится 6 ноября в Киеве, однако сам журналист уже успел заявить – на заседание не приедет. Так, Вышинский жалуется, что физически просто не успеет оказаться в украинской столице. Об этом информирует ТАСС.
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Дело в том, что пропагандиста только что выписали из больницы после длительного обследования. Только вот больничные будни никак не помешали ему строить карьеру в России. Там Вышинский уже успел взять провокационное интервью у главного свидетеля и подозреваемого по делу малайзийского боинга Владимира Цемаха, стать ведущим программы "Настоящая Украина" на одном из прокремлевских каналов и, одновременно, исполнительным директором информационного агентства "Россия Сегодня".
Более того – сам Владимир Путин удостоил пропагандиста важной должностью. Отныне Вышинский будет помогать главе Кремля вершить судьбы политзаключенных, которые находятся за решеткой в России.
Просто физически не могу оказаться на суде в Киеве,
– пожаловался российским журналистам Вышинский.
Якобы только 6 ноября его выписали из Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.
В то же время, адвокат Вышинского Андрей Доманский на заседание суда придет и будет ходатайствовать о переносе рассмотрения дела своего подзащитного. Об этом он рассказал в комментарии "Украинской Правде".
Адвокат также отметил, что если здоровье Вышинского и в дальнейшем не позволит ему приезжать в Киев, то он будет ходатайствовать о возможности видеосвязи. Кстати, именно так раньше пытались вести судебное дело против президента-беглеца Януковича.
Доманский уверяет: Вышинский не избегает суда, а наоборот заинтересован в том, чтобы рассмотрение дела продолжалось, "поскольку он настроен получить оправдательный приговор".
Кто такой Кирилл Вышинский?
- Бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина";
- Имеет двойное – украинское и российское – гражданство;
- СБУ обвиняла его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене;
- По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму. Там он с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией;
- За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российским орденом "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".
- Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года.
- Под арестом он находился больше года.
- 7 сентября его передали России в рамках обмена "35 на 35".