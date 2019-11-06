13:50
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      "Только-только выписали из больницы": пропагандист Вышинский не приедет на суд в Украину

      64 Читати новину українською
      Кирилл Вышинский
      Кирилл Вышинский / 24 канал

      Украинско-российский пропагандист Кирилл Вышинский, которого в Украине обвиняют в государственной измене, на суд приезжать не собирается. Журналиста в начале августа вместе с еще 34-мя преступниками отдали России в обмен на 35 украинских политзаключенных.

      Заседание суда по делу Вышинского состоится 6 ноября в Киеве, однако сам журналист уже успел заявить – на заседание не приедет. Так, Вышинский жалуется, что физически просто не успеет оказаться в украинской столице. Об этом информирует ТАСС.

      Читайте также: Жена пропагандиста Вышинского заплатила 50 тысяч долларов лоббистам из США

      Дело в том, что пропагандиста только что выписали из больницы после длительного обследования. Только вот больничные будни никак не помешали ему строить карьеру в России. Там Вышинский уже успел взять провокационное интервью у главного свидетеля и подозреваемого по делу малайзийского боинга Владимира Цемаха, стать ведущим программы "Настоящая Украина" на одном из прокремлевских каналов и, одновременно, исполнительным директором информационного агентства "Россия Сегодня".

      Более того – сам Владимир Путин удостоил пропагандиста важной должностью. Отныне Вышинский будет помогать главе Кремля вершить судьбы политзаключенных, которые находятся за решеткой в России.

      Просто физически не могу оказаться на суде в Киеве,
      – пожаловался российским журналистам Вышинский.

      Якобы только 6 ноября его выписали из Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

      В то же время, адвокат Вышинского Андрей Доманский на заседание суда придет и будет ходатайствовать о переносе рассмотрения дела своего подзащитного. Об этом он рассказал в комментарии "Украинской Правде".

      Адвокат также отметил, что если здоровье Вышинского и в дальнейшем не позволит ему приезжать в Киев, то он будет ходатайствовать о возможности видеосвязи. Кстати, именно так раньше пытались вести судебное дело против президента-беглеца Януковича.

      Доманский уверяет: Вышинский не избегает суда, а наоборот заинтересован в том, чтобы рассмотрение дела продолжалось, "поскольку он настроен получить оправдательный приговор".

      Кто такой Кирилл Вышинский?

      • Бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина";
      • Имеет двойное – украинское и российское – гражданство;
      • СБУ обвиняла его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене;
      • По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму. Там он с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией;
      • За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российским орденом "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".
      • Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года.
      • Под арестом он находился больше года.
      • 7 сентября его передали России в рамках обмена "35 на 35".
      blog_ava
      О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      сегодня
      1246
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Российская пропаганда Кирилл Вышинский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
      сегодня , 13:20 Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
      Лія Бонавська 57
      Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      сегодня , 12:00 Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      Сергій Фурса 276
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      168
      О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      сегодня , 09:55 О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      Юрій Гаврищак 1244
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 09:00 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур 1
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук