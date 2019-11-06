"Только-только выписали из больницы": пропагандист Вышинский не приедет на суд в Украину

Украинско-российский пропагандист Кирилл Вышинский, которого в Украине обвиняют в государственной измене, на суд приезжать не собирается. Журналиста в начале августа вместе с еще 34-мя преступниками отдали России в обмен на 35 украинских политзаключенных.

Заседание суда по делу Вышинского состоится 6 ноября в Киеве, однако сам журналист уже успел заявить – на заседание не приедет. Так, Вышинский жалуется, что физически просто не успеет оказаться в украинской столице. Об этом информирует ТАСС.

Читайте также: Жена пропагандиста Вышинского заплатила 50 тысяч долларов лоббистам из США

Дело в том, что пропагандиста только что выписали из больницы после длительного обследования. Только вот больничные будни никак не помешали ему строить карьеру в России. Там Вышинский уже успел взять провокационное интервью у главного свидетеля и подозреваемого по делу малайзийского боинга Владимира Цемаха, стать ведущим программы "Настоящая Украина" на одном из прокремлевских каналов и, одновременно, исполнительным директором информационного агентства "Россия Сегодня".

Более того – сам Владимир Путин удостоил пропагандиста важной должностью. Отныне Вышинский будет помогать главе Кремля вершить судьбы политзаключенных, которые находятся за решеткой в России.

Просто физически не могу оказаться на суде в Киеве,

– пожаловался российским журналистам Вышинский.

Якобы только 6 ноября его выписали из Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

В то же время, адвокат Вышинского Андрей Доманский на заседание суда придет и будет ходатайствовать о переносе рассмотрения дела своего подзащитного. Об этом он рассказал в комментарии "Украинской Правде".

Адвокат также отметил, что если здоровье Вышинского и в дальнейшем не позволит ему приезжать в Киев, то он будет ходатайствовать о возможности видеосвязи. Кстати, именно так раньше пытались вести судебное дело против президента-беглеца Януковича.

Доманский уверяет: Вышинский не избегает суда, а наоборот заинтересован в том, чтобы рассмотрение дела продолжалось, "поскольку он настроен получить оправдательный приговор".

Кто такой Кирилл Вышинский?